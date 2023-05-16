Сомельє з доби неоліту. Вчені розповіли, де вперше на Землі винайшли вино

Різні народи, включаючи Вірменію, Іран та Туреччину, можуть похвалитися давніми традиціями вирощування винограду для створення цього стародавнього напою. Однак важливе відкриття пролило світло на найдавніші відомі свідчення виноробства, що передували навіть появі писемності.

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Археологи розкопали глиняні посудини, які використовували для виноробства. Вони датуються 8 000 роками і містили залишки винограду, датовані 6 000 роком до н. е. Ці знахідки вказали на Грузію, європейську країну, як на батьківщину вина пише Mashed.

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Вшанована як "колиска вина", Грузія пишається своїм глибоким історичним зв'язком з виноробством і дотриманням традиційних методів, які збереглися донині. Навіть знаменита столична статуя "Мати Грузії" тримає в руках чашу з вином, що символізує гостинність.

Східний регіон Кахетії є відомим виноробним районом, завдяки сприятливим умовам, таким як піднесений рельєф, вологі прибережні бризи та м'які зими. Ці майже тропічні умови сприяли вирощуванню вражаючого асортименту з 500 сортів винограду протягом багатьох поколінь.

Простежуючи походження цього стародавнього напою, можна дізнатися, що предки сучасних грузинів виготовляли вино шляхом вистоювання виноградного соку.

Цікаво, що в Грузії можна скуштувати вина, виготовлені за тими самими традиційними технологіями, що й тисячі років тому. Під час розкопок на Південному Кавказі знайдено квевріси — великі глечики, які використовувалися у виноробстві, що передавалися з покоління в покоління грузинськими сім'ями, сільськими громадами та фермерами ще з часів неоліту.

Після віджиму винограду сік наливали в квеврі для бродіння і зберігали в підземних ямах протягом всієї зими, іноді протягом декількох десятиліть.

Сьогодні вина з квеврі потребують лише приблизно шести місяців витримки в підвалі, відомому як марані, щоб досягти чудових результатів. Ці яйцеподібні посудини мають місткість від 26 галонів до понад 900 галонів, що вимагає фізичного доступу для очищення.

Глиняні квевріси, запечатані глиною, усувають необхідність контролювати температуру. Заза Кбілашвілі, винороб у четвертому поколінні квеврі, засвідчив, що навіть сучасні фільтри не можуть фільтрувати вино так добре, як квеврі.

Численні грузинські виноробні та виноградники пропонують тури, які розповідають відвідувачам про стійкі культурні традиції, пов'язані зі скромним виноградом. Практика виноробства квеврі має таке велике значення в історії Грузії, що її визнано спадщиною, яку охороняє ЮНЕСКО.

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