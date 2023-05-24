Скрытые христиане Японии: сосуд для елея эпохи Эдо раскрывает тайны запретной религии

После того, как семья дала согласие на исследование семейного артефакта, реликвия из эпохи "скрытых христиан" в Японии несколько веков назад вызывает значительный интерес.

Несмотря на то, что внешне это обычная ваза, важное значение ей придает слово, отчеканенное на ее основе. Надпись означает, что когда-то сосуд содержал душистое масло, которое использовали во время католической мессы, и, возможно, предназначался для очень значимого лица, пишет Arkeonews.

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Высота этого артефакта составляет 25 сантиметров, а окраска трехцветная. Его происхождение восходит к 1600 году в Китае. В настоящее время он хранится в семье, проживающей в районе Сотоме, где японские католики укрывались под землей в период Эдо (1603-1867), чтобы избежать преследований.

Во время сегуната Токугава, или периода Эдо, Япония оказалась втянута в затяжной период изоляционистской автаркии, продолжавшийся 265 лет. Токугава Иэясу (1543-1616) первоначально поддерживал христианство, но впоследствии начал кампанию гонений на него. 24 марта 1603 года он официально учредил сегунат, носящий его имя, который управлял из Эдо (ныне Токио), столицы Японии, определив тем самым одноименную эпоху в истории Японии.

Восстание Симабары в 1637 году еще более усилило и без того жесткую изоляционистскую политику сегуната и династии Токугава, а сегун Токугава Иэмицу (1604-1651) назвал Японию "Сакоку", что означает "закованная страна". Столкнувшись с преследованиями, новообращенные христиане, как простолюдины, так и воины, в ответ взялись за оружие. Те, кто пережил жестокие репрессии, а также те, кто избежал смерти, стали известны как "Какурэ Киришитан" или "скрытые христиане" в подземных лабиринтах Японии.

Согласно теории, выдвинутой 16 мая правительством префектуры Нагасаки, ваза могла быть использована в церемонии, связанной с Кониси Юкинага, христианским феодалом XVI века. Учитывая скудость исторических записей того периода, правительство префектуры сочло вазу важным предметом, дающим ценное представление о деятельности христианских церквей в Японии.

Как "сокровенная вещь", ваза была исторически разрешена только патриарху семьи, о чем сообщил владелец Фото: Nantoyōsō Collection, Japan

Как "драгоценный предмет", исторически только патриарх семьи имел право посмотреть на сосуд, о чем сообщал его владелец. Ваза, называемая "Екахито-сама", служила предметом почитания во время молитвенных ритуалов.

До недавнего времени назначение вазы оставалось неизвестным, что подтвердил владелец. Однако в прошлом году во время экспертизы, проведенной правительством префектуры, на основании вазы было обнаружено иностранное слово "Escencia", написанное чернилами. Переведенное как "ароматное масло", оно позволило экспертам префектурного правительства сделать вывод, что артефакт использовался для изготовления священного масла для помазания.

По мнению экспертов из префектуры, ваза играла роль в таких церемониях, как освящение или праздничные мессы, которые проводились исключительно под руководством епископов.

В это время Луис де Серкейра занимал должность епископа в Японии. Считается, что он провел церемонию "конфирмации" на островах Амакуса в 1599 году, подтвердив религиозную приверженность Юкинаги.

По мнению Йохеи Кавагути, археолога и представителя отдела искусств и культуры правительства префектуры, вполне вероятно, что ваза была тайно перемещена после запрета христианства сегунатом Эдо в 1614 году, что привело к изгнанию миссионеров из Японии и разрушению церквей.

Кавагути предполагает, что христиане той эпохи могли называть вазу "Йокахито", что означает "хороший человек", имея в виду епископа, который, предположительно, был первоначальным владельцем вазы.

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