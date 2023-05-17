Переплетение ранних эпох древнего мира: на раскопках некрополя Меир обнаружены уникальные артефакты

Некрополь Меир — это археологическое чудо, расположенное в Кусии, Египет. Недавние раскопки открыли остатки византийской эпохи, позволяющие заглянуть в жизнь монахов и древнеегипетские традиции.

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Археологи, производящие раскопки в некрополе Меир, сделали значительные открытия, проливающие свет на разнообразное историческое наследие региона. На этом месте на верхнем уровне были обнаружены остатки византийской эпохи (330-1453 гг.), включающие бывшие кельи монахов, внутренний дворик, складские помещения и камин. Между тем, на нижнем уровне раскопаны артефакты, в частности ювелирные изделия, керамику и погребальные предметы позднего периода Египта (660-330 гг. до н. э.), пишет Arkeonews.

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Археологи, производящие раскопки в некрополе Меир, сделали значительные открытия, проливающие свет на разнообразное историческое наследие региона Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Эти находки подчеркивают значение этого места в различные периоды истории Древнего Египта, начиная с древней эпохи и заканчивая средним и поздним периодами, как заявил Мустафа Вазири.

Среди находок — текст молитвы, начертанный черными чернилами на одной из стен здания. Написанный коптским шрифтом, он состоит из восьми горизонтальных строк и сопровождается полками из грязи и сена, предположительно использовавшимися для хранения необходимых вещей и рукописей монахов.

Ниже уровня земли были обнаружены многочисленные захоронения, в том числе останки неопознанной женщины. Несмотря на плохую сохранность, сохранилось несколько артефактов, таких как фрагменты гроба, погребальная маска и несколько человеческих скелетов. Керамика, обручальные бусы и медные зеркала сохранились относительно лучше.

Ниже уровня земли были обнаружены многочисленные захоронения, в том числе останки неопознанной женщины Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Расположенное примерно в 50 километрах к северо-западу от Асьюта, города в Верхнем Египте, место Меир также включает в себя скопление скальных гробниц, полностью высеченных из скалы, относящихся к эпохе Старого и Среднего царств. В этих гробницах находили последнее пристанище провинциальные правители, известные как номархи.

Некоторые гробницы были расчищены и доступны для посетителей. Некрополь может похвастаться многочисленными примечательными высеченными в скале гробницами шестой и седьмой династий, украшенными яркими сценами, изображающими повседневную жизнь, местную промышленность и спортивные мероприятия в характерном региональном стиле.

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