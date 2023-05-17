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Технологии и наука

Переплетение ранних эпох древнего мира: на раскопках некрополя Меир обнаружены уникальные артефакты

Некрополь Меир, археологические открытия, византийская эпоха, поздний период, Египет, мультикультурное наследие, монашеские кельи, погребальные предметы, коптская письменность, скальные гробницы
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities | Недавние раскопки открыли остатки византийской эпохи, позволяющие заглянуть в жизнь монахов и древнеегипетские традиции

Некрополь Меир — это археологическое чудо, расположенное в Кусии, Египет. Недавние раскопки открыли остатки византийской эпохи, позволяющие заглянуть в жизнь монахов и древнеегипетские традиции.

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Археологи, производящие раскопки в некрополе Меир, сделали значительные открытия, проливающие свет на разнообразное историческое наследие региона. На этом месте на верхнем уровне были обнаружены остатки византийской эпохи (330-1453 гг.), включающие бывшие кельи монахов, внутренний дворик, складские помещения и камин. Между тем, на нижнем уровне раскопаны артефакты, в частности ювелирные изделия, керамику и погребальные предметы позднего периода Египта (660-330 гг. до н. э.), пишет Arkeonews.

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Некрополь Меир, археологические открытия, византийская эпоха, поздний период, Египет, мультикультурное наследие, монашеские кельи, погребальные предметы, коптская письменность, скальные гробницы Fullscreen
Археологи, производящие раскопки в некрополе Меир, сделали значительные открытия, проливающие свет на разнообразное историческое наследие региона
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Эти находки подчеркивают значение этого места в различные периоды истории Древнего Египта, начиная с древней эпохи и заканчивая средним и поздним периодами, как заявил Мустафа Вазири.

Среди находок — текст молитвы, начертанный черными чернилами на одной из стен здания. Написанный коптским шрифтом, он состоит из восьми горизонтальных строк и сопровождается полками из грязи и сена, предположительно использовавшимися для хранения необходимых вещей и рукописей монахов.

Ниже уровня земли были обнаружены многочисленные захоронения, в том числе останки неопознанной женщины. Несмотря на плохую сохранность, сохранилось несколько артефактов, таких как фрагменты гроба, погребальная маска и несколько человеческих скелетов. Керамика, обручальные бусы и медные зеркала сохранились относительно лучше.

Некрополь Меир, археологические открытия, византийская эпоха, поздний период, Египет, мультикультурное наследие, монашеские кельи, погребальные предметы, коптская письменность, скальные гробницы Fullscreen
Ниже уровня земли были обнаружены многочисленные захоронения, в том числе останки неопознанной женщины
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Расположенное примерно в 50 километрах к северо-западу от Асьюта, города в Верхнем Египте, место Меир также включает в себя скопление скальных гробниц, полностью высеченных из скалы, относящихся к эпохе Старого и Среднего царств. В этих гробницах находили последнее пристанище провинциальные правители, известные как номархи.

Некоторые гробницы были расчищены и доступны для посетителей. Некрополь может похвастаться многочисленными примечательными высеченными в скале гробницами шестой и седьмой династий, украшенными яркими сценами, изображающими повседневную жизнь, местную промышленность и спортивные мероприятия в характерном региональном стиле.

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