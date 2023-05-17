Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Переплетіння ранніх епох древнього світу: на розкопках некрополя Меїр виявлено унікальні артефакти

Некрополь Меїр, археологічні відкриття, візантійська епоха, пізній період, Єгипет, мультикультурна спадщина, чернечі келії, поховальні предмети, коптська писемність, скельні гробниці
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities | Нещодавні розкопки відкрили залишки візантійської епохи, що дають змогу зазирнути у життя монахів та давньоєгипетські традиції

Некрополь Меїр — це археологічне диво, розташоване в Кусії, Єгипет. Нещодавні розкопки відкрили залишки візантійської епохи, що дають змогу зазирнути у життя монахів та давньоєгипетські традиції.

Related video

Археологи, які проводять розкопки в некрополі Меїр, зробили значні відкриття, що проливають світло на різноманітну історичну спадщину регіону. На цьому місці на верхньому рівні виявлено залишки візантійської епохи (330-1453 рр.), що включають колишні келії монахів, внутрішній дворик, складські приміщення і камін. Тим часом на нижньому рівні розкопані артефакти, зокрема ювелірні вироби, кераміку та поховальні предмети пізнього періоду Єгипту (660-330 рр. до н. е.), пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Некрополь Меїр, археологічні відкриття, візантійська епоха, пізній період, Єгипет, мультикультурна спадщина, чернечі келії, поховальні предмети, коптська писемність, скельні гробниці Fullscreen
Археологи, які проводять розкопки в некрополі Меїр, зробили значні відкриття, що проливають світло на різноманітну історичну спадщину регіону
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Ці знахідки наголошують на важливості цього місця для різних періодів давньоєгипетської історії, починаючи з давньої епохи і закінчуючи середнім і пізнім періодами, як заявив Мустафа Вазірі.

Серед знахідок — текст молитви, написаний чорним чорнилом на одній зі стін будівлі. Написаний коптським письмом, він складається з восьми горизонтальних рядків і супроводжується полицями з глини і сіна, які, ймовірно, використовували для зберігання речей і рукописів ченців.

Нижче від рівня землі знайшли численні поховання, зокрема й останки невідомої жінки. Попри погані умови збереження, збереглося кілька артефактів, таких як фрагменти труни, поховальна маска і кілька людських скелетів. Відносно краще збереглися глиняний посуд, обручки та мідні дзеркала.

Некрополь Меїр, археологічні відкриття, візантійська епоха, пізній період, Єгипет, мультикультурна спадщина, чернечі келії, поховальні предмети, коптська писемність, скельні гробниці Fullscreen
Нижче від рівня землі знайшли численні поховання, зокрема й останки невідомої жінки
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Розташоване приблизно за 50 кілометрів на північний захід від Асьюта, міста у Верхньому Єгипті, місцезнаходження Меїр також охоплює скупчення скельних гробниць, повністю висічених зі скелі, що датуються періодом Старого і Середнього царств. Ці гробниці стали місцем останнього спочинку провінційних правителів, відомих як номархи.

Деякі з них розчищені і доступні для відвідувачів. Некрополь може похвалитися численними помітними висіченими в скелях гробницями шостої і сьомої династій, прикрашеними яскравими сценами, що зображують повсякденне життя, місцеву промисловість і спортивні заходи у характерному регіональному стилі.

Раніше Фокус писав про те, як древні єгиптяни прогулювали роботу. Серед законних приводів для відгулу були пивоваріння, доглядання за хворими та менструація.

А також ми розповідали про загублену на тисячі років гробницю Клеопатри і Марка Антонія. Нарешті вченим вдалося знайти можливі ключі до її місцезнаходження.