Пара дней до конца света: ученые рассказали каким будет мир за секунду до Апокалипсиса
Новое исследование демонстрирует, как изменится поведение людей, если станет известно, что миру скоро придет конец.
Столетиями люди интересуются тем, что происходит после смерти — ученые то и дело пытаются изучить околосмертный опыт и то, что мы переживаем в нем. Однако еще более любопытным остается вопрос, как изменится наш мир, если мы точно будем знать, что конец света вот-вот наступит? Погрузится ли планета в хаос и анархию, или на Земле воцарит миролюбие? В новом исследовании ученые ответили на эти вопросы, пишет IFLScience.
Подобное исследование достаточно сложно провести в реальности, ведь едва ли ученым удалось бы воспроизвести подобные исследования. Поэтому они нашли другой выход: в новом исследовании ученые использовали аналог компьютерной игры — многопользовательскую ролевую онлайн-игру (MMORPG) с открытым миром ArcheAge.
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Отметим, что исследование проводилось во время бета-тестирования. Игроки могли играть, как обычно, выполняя квесты, исследуя карту, повышая уровень персонажа и накапливая снаряжение. По истечение 11 недель исследователи сообщили участникам бета-тестирования, что через несколько дней весь их игровой мир будет стерт — персонаж и прогресс утеряны.
По мнению исследователей, такой поворот событий в действительности максимально приближен к концу света, ведь результат игры попросту не имеет никакого значения и в конце концов будет утерян.
Далее исследователи проанализировали более 270 миллионов записей о поведении игроков в игре, после того, как они узнали, что мир исчезнет через несколько дней. В анализе использовались такие данные, как:
- повышение уровня;
- журналы квестов.
Ученые обнаружили, что в последние дни "жизнь" в игре была на удивление мирной, за исключением нескольких аутсайдеров, которые предпочли убивать, почувствовав свою безнаказанность.
Результаты исследования показывают, что нет явных примеров в поведении людей, но некоторые реципиенты все же с большей вероятностью проявляют свое антиобщественное поведение, например, убийство других игроков. Исследователи также обнаружили, что игроки в большинстве случаев отказывались от развития персонажа. Вероятно, если мы в действительности будем в паре дней от Апокалипсиса, мы едва ли решим пойти на пробежку и перейти на здоровое питание.
Команда также отмечает, что игроки, оставшиеся до конца, как правило, были наиболее миролюбивыми и проявляли наибольшую лояльность к игре. В то время как люди, покинувшие игру ранее по собственному желанию, как правило, проявляли наиболее антиобщественное поведение.
Исследование, конечно, ограничено фактором того, что все происходило в игре. Однако исследователи считают, что им все же удалось пролить свет на то, каким будет наш мир и жизнь в нем всего за несколько дней до конца света. И, кажется, конец будет довольно мирным и даже позитивным, о чем свидетельствует анализ чатов игроков.
Отметим, что это лишь предварительная версия отчета, исследование еще не прошло рецензирование.
Ранее Фокус писал о том, что ученые предрекают конец цивилизации в ближайшие десятилетия.