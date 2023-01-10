Мир растает, планета будет жить. Ученые предрекают конец цивилизации в ближайшие десятилетия

Биолог из Стэнфорда предупреждает, что цивилизация, какой мы ее знаем, скоро исчезнет навсегда.

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Последние несколько десятилетий ученые то и дело предупреждают о климатическом кризисе, который вот-вот наступит, шестом массовом вымирании, в которое планета уже вошла, и ледниках, которые неумолимо тают с каждым годом, пишет BGR.

Нас пугают тем, что мы убиваем планету, но по мнению американского биолога Пола Эрлиха, это слишком громкое заявление. По мнению ученого, правильно было бы сказать, что планета продолжит свое существование, в то время, как людям стоит приготовиться к тому, что жизнь изменится навсегда, и это произойдет гораздо быстрее, чем мы думали.

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Об этом биологи Пол Эрлих и Тони Барноски рассказали в программе Скотта Пелли "60 минут". По словам Барноски, важно понимать, что так или иначе планета будет в порядке, а что мы действительно сегодня убиваем — наш привычный образ жизни. По мнению его коллеги Эрлих, нас ждет весьма неприятное будущее — чем дальше, тем менее устойчивым будет положение человечества, ведь все больше людей будет потреблять все больше ресурсов — исследователи предполагают, что конец цивилизации, какой мы ее знаем сегодня, наступит в ближайшие несколько десятилетий.

Все мы знаем о продолжающемся климатическом кризисе, который угрожает положить конец нашему привычному существованию. Предполагается, что из-за глобального потепления лед растает, что приведет к сокрушительному поднятию уровня моря — о том, что ждет планету, если все ледники растают ученые говорили не единожды, перспективы так себе.

Все это, по мнению биологов, свидетельствует о том, что мы буквально сами ускоряем темпы своего вымирания и однажды это неизбежно приведет к тому, что общество, каким мы его знаем сегодня, просто перестанет существовать. По словам Барноски, в настоящее время Земля уже шагнула в шестое массовое вымирание, которое является худшим со времен динозавров.

Исследователи уверены, что даже если людям удастся пережить шестое массовое вымирание, это никак не поможет нам сохранить цивилизацию такой, какой мы ее знаем. Более того, по словам Эрлиха, если бы мы даже захотели каким-то образом предотвратить конец цивилизации, нам потребовалось бы как минимум еще пять Земель.

Дело в том, что в конечном итоге проблема так или иначе сведется к тому, что ресурсы, которые так необходимы для поддержания нашего текущего образа жизни, истощаются. Кроме того, человечеству угрожают изменения климата, которые несмотря на даже самые оптимистичные прогнозы, остаются серьезной проблемой для жителей планеты.

Все это приобрело такой масштаб, что, по мнению ученых, человечество уже достигло точки "сейчас или никогда", когда людям необходимо принять меры, чтобы справиться с текущими проблемами, с которыми сталкивается планета и наша цивилизация. Исследователи отмечают, что нужно действовать уже сейчас, чтобы иметь шанс изменить что-то.

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