Мрачное будущее. Ученые обеспокоены, что мир захватят бессмертные пожилые миллиардеры

Биоэтики считают, что поиски бессмертия обернутся для человечества мрачным переломным моментом в истории богатства.

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Современная наука сделала невероятно много для здоровья человека — мы уже живем дольше и качественнее, чем когда-либо в истории. Однако этого мало — ученые и сильные мира сего не покидают попытки найти "эликсир бессмертия", пишет Futurism.

Богатые люди не просто хотят жить дольше, они хотят жить вечно и используют свои накопленные миллионы, чтобы добиться этого. Ежемесячный американский журнал Wired опубликовал статью, в которой говорится о том, что исследования в области борьбы со старением в 2023 году могут положить начало "величайшей революции в медицине" с момента создания антибиотиков.

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Безусловно подобная затея может увенчаться провалом и, по мнению ряда ученых, вероятно так и произойдет, однако эксперты обеспокоены тем, чем может обернуться для мира эта идея, если она все же увенчается успехом.

По словам биоэтика из Утрехтского университета, изучающего этику старения, Кристофера Уэрхема, стоит лишь на секунду предположить, что ученые все же изобрели вакцину против старения и люди теперь могут жить вечно. Исследователи опасаются, что такой сценарий развития событий приведет к усугублению всех существующих видов неравенства, с которыми мы сталкиваемся сегодня. То есть, человечество столкнется с замкнутым кругом: чем больше у вас богатства, тем выше шансы жить вечно, чем дольше вы живете, тем больше богатства вы накапливаете и тем больше у вас влияния.

По словам Уэрхема основной движущей силой человечества как раз и является тот факт, что пожилые сильные мира сего умирают, а вместе с ними и старые системы, рождаются новые лидеры со свежими идеями — жизнь меняется. Но согласно антиутопическому постулату Уэрхема, дорвавшись до "источника молодости", диктаторы и автократы, а также их спонсоры, по сути окажутся на верхушке пищевой цепи и с каждым годом будут становиться лишь богаче и влиятельнее.

Уэрхем опирается на известные факты — люди, которые обладают властью, будь она политической или какой-либо другой, не так уж стремятся ее поделиться. Исходя из этого, можно предположить, что дорвавшись до "лекарства от смерти" они тем более не захотят приложить максимальное количество сил для сохранения контроля и власти в своих руках.

Биоэтики отмечают, что ряд компаний, которые работают в этом направлении, заявляют о том, что готовы работать только над теми продуктами, которые впоследствии можно будет "демократизировать". Мол, найти многомиллионное лекарство, которое в итоге сможет помочь лишь маленькой горстке людей — "не представляет интереса".

Однако Уэрхем отмечает, что ни одна из этих организаций все еще не смогла и на шаг приблизиться к тому, чтобы взломать "код бессмертия" или хотя бы добавить 20 лет к продолжительности жизни человека — пока это всего лишь обещания.

В то же время любой прорыв в этой области по сути стал бы финансовым джек-потом, а когда в игру вступают большие деньги и большая власть — обещания легко нарушаются.

Ранее Фокус уже писал, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание: ученые назвали первые признаки.