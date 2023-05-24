Рекорд на аукционе: за похищенный британцами индийский меч выручили беспрецедентную сумму (фото)

История индийского меча 18-го века, которым когда-то владел легендарный Типу Султан, неукротимый Тигр Майсура, довольно запутана. Однако новый владелец заплатил за него немалую сумму, 14,1 миллиона фунтов стерлингов, на аукционе, чтобы получить реликвию.

Изысканный индийский меч 18 века, который британские войска забрали с постели умершего Типу Султана в 1799 году, достиг потрясающей цены в 14,1 миллиона фунтов стерлингов (с учетом сборов) на долгожданном аукционе Bonhams в Лондоне. Эта выдающаяся продажа установила новый рекорд по самой высокой цене, когда-либо достигнутой для исламского и индийского артефакта в аукционном мире, пишет The Art Newspaper.

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Меч длиной в один метр имел восхитительную рукоять, украшенную сложной золотой каллиграфией. Когда-то он был личной собственностью Типу Султана (1751-1799), выдающегося мусульманского правителя, владевшего королевством на юге Индии и доблестно участвовавшего в многочисленных сражениях против Ост-Индской компании.

Изготовленное искусными могольскими мечниками, это конкретное оружие, известное как Bedchamber Sword, было захвачено из роскошного дворца Типу Султана в Серингапатаме силами, связанными с Ост-Индской компанией, после их триумфальной победы над его армией. Именно во время этого конфликта Типу Султан безвременно ушел из жизни.

В качестве символа триумфа меч был вручен победоносной британской армией генерал-майору Дэвиду Бэрду. Яркая надпись, выгравированная на стальном лезвии меча, красноречиво свидетельствует об этом акте признания, выражая глубокое восхищение исключительным мужеством и лидерством Бэрда во время штурма, который в конечном итоге привел к гибели султана Типу. Меч оставался во владении семьи Бэрда до 2003 года, когда он был продан с аукциона компанией Dix Noonan Webb, ныне известной как Noonans, в Лондоне, за цену ₤150 000.

Яркая надпись, выгравированная на стальном лезвии меча, красноречиво свидетельствует об этом акте признания, выражая глубокое восхищение исключительным мужеством и лидерством Бэрда во время штурма Фото: Courtesy Bonhams

Нима Сагарчи, уважаемый глава отдела исламского и индийского искусства в Bonhams, отметил исключительное историческое значение, беспрецедентное происхождение и непревзойденное мастерство этого замечательного артефакта. Привлекательность и престиж меча были очевидны, так как два участника телефонных торгов и один участник, присутствовавший в аукционном зале, вступили в ожесточенную борьбу за его приобретение.

Компания Bonhams решила не разглашать личность победителя торгов, отказавшись раскрывать какие-либо подробности о его происхождении или мотивах.

Меч длиной в один метр имел восхитительную рукоять, украшенную сложной золотой каллиграфией Фото: Courtesy Bonhams

Примечательно, что в 2021 году правительство Соединенного Королевства ввело временный запрет на экспорт финифти из головы тигра, которая изначально была частью трона султана Типу и была разграблена после того же военного поражения.

Запрет был введен из-за предполагаемого исторического значения финифти в контексте англо-индийских отношений в последние годы XVIII века. Это решение вызвало критику, причем комментаторы подчеркивали тот факт, что и голова тигра, и меч изначально попали в Британию в качестве военных трофеев.

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