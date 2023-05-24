От городской легенды к тревожному факту: есть ли в вашем кофе молотые тараканы

Оказывается, в вашей ежедневной чашке кофе можно найти неожиданный ингредиент — таракана. По крайней мере, об этом рассказывают популярные городские легенды.

Каждое утро бесчисленное количество людей полагаются на привычную рутину, чтобы начать свой день: просыпаясь от сна, ковылять на кухню и наливать себе чашку горячего кофе. Однако в сфере городского фольклора существуют предположения, что этот любимый утренний эликсир может иметь большее значение, чем кажется на первый взгляд. Возможно ли, что в нашем ежедневном бодрящем напитке скрывается неожиданный ингредиент? Может это… тараканы? Детальнее пишет IFLScience.

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Генезис этого слуха можно проследить в интервью 2009 года, когда биолог Университета Монтаны Дуглас Эмлен рассказал анекдот, связанный с Джорджем Эйквортом, уважаемым профессором энтомологии из Корнельского университета и одним из бывших наставников Эмлена в годы его обучения в университете.

С любовью вспоминая Эйкворта как "одного из величайших энтомологов", Эмлен рассказал об их совместных поисках качественного кофе во время путешествий. Непоколебимая преданность Эйкворта кофеину заставляла их отправляться далеко от проторенных дорог, даже отклоняясь на 45 минут от своего маршрута в поисках идеальной чашки.

Заинтригованный Эмлен поинтересовался причинами такого длительного обхода, но обнаружил, что причиной тому была аллергия Эйкворта на тараканов — заболевание, развившееся у него за годы работы с насекомыми в его профессии. Эйкворт объяснил, что он настаивал на употреблении исключительно цельнозернового свежесмолотого кофе, поскольку обычно доступный обработанный кофе, получаемый из огромных запасов, часто заражался тараканами, делая его непригодным для употребления.

Определить правдивость этого утверждения — сложная задача. Хорошо известно, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) установило допустимые уровни содержания природных загрязнителей, включая насекомых, плесень, яйца и личинки мух и даже шерсть и экскременты грызунов, в продуктах питания, предназначенных для потребления человеком.

Предыдущие анализы, проведенные FDA, действительно выявили заражение насекомыми и повреждения в кофейных зернах. Однако важно понимать, что термин "насекомые" охватывает огромное количество видов, и лишь небольшая часть из них относится к семейству тараканов. По словам представителя FDA, кофе чаще всего подвергается заражению такими насекомыми, как жук буревестник кофейных ягод или долгоносик кофейных зерен, а не тараканами.

Более того, тараканы не попадают в категорию "случайных вредителей" по определению FDA. Следовательно, на них не распространяются предельно допустимые уровни загрязняющих веществ, применяемые к другим насекомым. Таким образом, производители и изготовители продуктов питания обязаны по закону предотвращать загрязнение тараканами своей продукции.

Как недвусмысленно заявил представитель FDA, "тараканы не допускаются в кофе". Presto-X, компания по борьбе с вредителями, подтверждает, что производители кофе старательно придерживаются этих требований. В их блоге от 2017 года с гордостью утверждается, что крупнейшие предприятия по производству кофе, которые они обслуживают, полностью свободны от проблем, связанных с тараканами.

Однако, несмотря на эти заверения, маловероятно, что ваш кофе полностью лишен следов тараканов. Как и их грызуны, тараканы, похоже, вездесущи. Как неохотно признался Эмлен, иногда трудно найти здание, полностью свободное от этих насекомых. Он уточнил, что это особенно касается общественных зданий, где полностью избавиться от них невозможно.

Исследование, проведенное в 2012 году, показало наличие аллергенов тараканов в пыли более 85% детских спален в центральных районах США. Усугубляет ситуацию тот факт, что наиболее благоприятной зоной для обитания тараканов и, соответственно, наиболее высоким содержанием аллергенов тараканов является не что иное, как кухня.

Более того, исследование 2019 года показало, что определенный элемент аромата кофе является непреодолимо привлекательным для тараканов, что потенциально объясняет случайные встречи возле кофейников.

Тем не менее согласно Presto-X, насекомых, скорее всего, привлекает не сам кофе, а другие продукты питания, хранящиеся рядом с ним. Сливочник, сахар и подобные предметы, оставленные на виду, оказываются лакомством для тараканов. Надежно храня эти ингредиенты и своевременно убирая разлитые продукты, можно естественным образом отпугнуть тараканов.

В заключение следует отметить, что, хотя вероятность того, что ваш кофе кишит тараканами, невелика, нельзя гарантировать, что в нем нет мельчайших тараканьих фрагментов. Однако учитывая потенциальное содержимое вашей чашки, излишнее внимание к этой возможности может быть неоправданным.

В ответ на вопрос о тараканах в кофе один из пользователей сайта redditor, который в течение четырех лет работал главным обжарщиком в небольшой кофейной компании, категорично заявил: "Жуки? Никогда".

Вместо этого они встречали кости мелких животных, кукурузу, мелкие камни или куски бетона, и даже обнаружили гильзу от пули среди предварительно обжаренных зерен. Другие делились историями о том, что встречали ящериц на своем рабочем месте.

Раньше Фокус писал о тихом убийце на каждой кухне. Этот бытовой продукт был популярен в течение десятилетий, но в последнее время появились опасения по поводу его потенциального вреда для нашего здоровья.

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