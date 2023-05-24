Расшифровать доисторический каменный круг в Дартмуре – археологи просят помощи (фото)

Национальный парк Дартмур обратился с просьбой о помощи в разгадке происхождения двойного каменного ряда, расположенного в Южном Дартмуре.

Возглавляет дело археолог Энди Крабб, который стремится к сотрудничеству с общественностью в своих исследованиях двойного каменного ряда Пайлз Хилл и первоначального положения камней в нем. Чтобы справиться с археологическим квестом, он ищет любые архивные фотографии, рисунки или зарисовки, связанные с этой достопримечательностью, пишет Mid-Devon Advertiser.

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Это интригующее начинание возникло в результате совместных усилий администрации Дартмурского национального парка, Исторической Англии и Фонда наследия Национальной лотереи в рамках инициативы "Наши нагорья". Проект направлен на углубление понимания природы возвышенностей не только в Дартмуре, но и в других регионах.

Гордо возвышаясь на хребте общин Харфорд и Угборо, двойной ряд камней на холме Пайлс изящно изгибается на протяжении примерно 850 метров с востока на запад. Ряд состоит из более чем 40 видимых камней, все из которых упали или покосились, а дополнительные экземпляры скрыты в окружающей растительности.

Присутствие железной дороги, которая раньше обслуживала завод по производству китайской глины на шахте Редлейк, а теперь служит популярной пешеходной тропой и участком Пути двух мавров, прерывает ход каменного ряда. Неподалеку можно найти несколько каирнов, образующих убедительное сопоставление с памятником на холме Пайлз.

Ученые считают, что происхождение этих рядов можно отнести к неолиту и раннему бронзовому веку. Датировка таких выравниваний представляет собой сложную задачу, но ценные сведения можно получить, проведя радиоуглеродное датирование слоев торфа над и под камнями.

В частности, радиоуглеродная датировка ряда лежачих камней в Кат Хилл дала неожиданный результат, датировав выравнивание 3 620 годом до н. э., что делает его старше Стоунхенджа и пирамид в Гизе. Это открытие подчеркивает глобальное значение Дартмура как ландшафта с богатым культурным наследием.

В предыдущем году геофизическое исследование, проведенное на холме Пайлз, выявило удивительное количество скрытых элементов, в том числе 70 потенциально захороненных камней, 158 потенциальных гнездовых ям и руины, расположенные на западной оконечности. Более того, захороненные камни и другие объекты были обнаружены по всей длине ряда, выходя за его западную границу.

Среди неожиданных открытий было наличие вероятной протяженной каменистой насыпи, пересекающей ряд камней, а также указания на возможные более ранние выкладки камней, пересекающие существующий ряд.

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