Филадельфийский эксперимент с "телепортацией" корабля: насколько это возможно в реальности

На просторах Интернета одна конкретная история сумела привлечь многих. Она известна как Филадельфийский эксперимент, городская легенда, возникшая из глубин теорий заговора. Согласно ей, 28 октября 1943 года произошло чрезвычайное событие с участием эсминца ВМС США "Элдридж".

В этом своеобразном рассказе говорится, что эсминец "Элдридж" якобы участвовал в очень засекреченном эксперименте. Утверждается, что корабль совершил немыслимый подвиг — телепортировался из Филадельфии в Норфолк, штат Вирджиния, а затем обратно в Филадельфию, и все это за мгновение, пишет IFLScience.

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Согласно легенде, целью этого эксперимента было манипулирование гравитационными и электромагнитными полями, окружающими судно, что создало эффект маскировки, способный сделать корабль невидимым и потенциально позволяющий путешествовать во времени. В некоторых вариантах этой истории даже утверждается, что корабль не просто стал невидимым, но и был перенесен во времени и пространстве.

Однако важно подчеркнуть, что подобные утверждения относятся исключительно к области фантастики. Технология, необходимая для достижения таких телепортационных подвигов, остается далеко за пределами наших сегодняшних возможностей. Даже идея деконструкции и реконструкции живых организмов, в частности людей, по-прежнему остается в сфере научной фантастики.

В интригующем исследовании, проведенном студентами Лестерского университета, была предпринята попытка количественно оценить огромный объем данных, необходимых для телепортации человека, включая данные по каждой отдельной клетке.

Университет Лестера в своем пресс-релизе объяснил сложность, связанную с мысленным воссозданием человека. Исследователи заявили: "Требуется полная информация мозга путешественника, что увеличивает общее информационное содержание примерно до 2,6 x 10^42 бит". Затем учение изучили время, которое потребуется для передачи этого ошеломляющего объема данных в определенное место в пространстве для успешной реконструкции.

Их выводы были поразительными. "Было обнаружено, что время для полностью успешной телепортации человека с Земли в космос является сомнительным, — добавили исследователи. — Фактически, предполагая, что используемая полоса пропускания составляет от 29,5 до 30 ГГц, студенты обнаружили, что для передачи данных потребуется до 4,85 x 10^15 лет".

Учитывая эту информацию, становится очевидным, что если бы предполагаемый Филадельфийский эксперимент действительно имел место, чего не было, он потребовал бы невообразимой емкости памяти и пропускной способности, намного превосходящей все, что было доступно в 1940-х годах.

Различные рассказы, циркулирующие в Интернете, говорят о том, что экипаж американского корабля "Элдридж" испытал серьезные побочные эффекты после эксперимента. Они варьируются от дезориентации, тошноты и ожогов до самых невероятных заявлений о самовозгорании и прилипании членов экипажа к корпусу корабля. В некоторых случаях утверждалось, что члены экипажа бесследно исчезали, переходя из области выдумок в область сфабрикованных исчезновений.

Неудивительно, что теоретики заговора поспешили заявить, что эксперимент был скрыт, объясняя тем самым отсутствие доказательств его проведения. Однако истинное объяснение этой замысловатой истории гораздо проще. Ее можно проследить до одного человека, который сфабриковал эту историю в 1955 году.

Истоки мифа кроются в рукописных примечаниях, обнаруженных в экземпляре книги Морриса К. Джессапа под названием "Дело об НЛО: неопознанные летающие объекты". Этот экземпляр попал в руки американского моряка торгового флота по имени Карл М. Аллен, который стал посылать Джессапу письма, утверждая, что ему известно об эксперименте.

Одновременно с этим в Управление военно-морских исследований поступил анонимно отправленный по почте экземпляр книги, украшенный заметками, якобы написанными тремя разными людьми, утверждающими, что они обладают знаниями о внеземных существах.

Получив огромное количество запросов, Управление военно-морских исследований провело расследование и пришло к выводу, что страницы книги были перемежены рукописными комментариями псевдонаучного и бессвязного характера, в которых обсуждались НЛО, их двигательные установки и культура этих предполагаемых существ.

Позже выяснилось, что эти записи были частью тщательно продуманной мистификации. Человек, который дал Джессапу аннотированную книгу, в конце концов признался, что сфабриковал все детали с единственной целью напугать Джессапа.

Возможно, это был обычный шутник, пытавшийся запугать ничего не подозревающего Джессапа, а может быть, его заставили замолчать путешествующие во времени инопланетяне, угрожая телепортировать его на Альфу Центавра. Независимо от объяснения, истинная природа Филадельфийского эксперимента остается в сфере воображения и обмана.

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