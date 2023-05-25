Ученые опровергли теорию происхождения Вселенной: как же она все-таки появилась

Новое исследование опровергает теорию о том, что Вселенная сначала расширялась, а затем сжималась, чтобы снова появиться в нынешнем виде.

До сих пор ученые продолжают выдвигать новые теории о том, как же на самом деле появилась наша Вселенная. Главная теория, которую поддерживают многие ученые говорит о том, что все началось с Большого взрыва. Но в прошлом году ученые представили очередную гипотезу, которая утверждает, что на самом деле Вселенная расширялась, затем снова сжалась до начального состояния и появилась в нынешнем виде. Эта теория Большого отскока и раньше вызвала много критики, но теперь авторы двух новых научных статей обнаружили нестыковки в этой гипотезе, и все же настаивают на том, что в самом начале был именно Большой взрыв, пишет Scientific American.

Теория Большого отскока

Ученые, которые отстаивают теорию Большого отскока, считают, что наша Вселенная не возникла сама по себе из ничего. Они предполагают, что перед этим существовала другая Вселенная, которая после значительного расширения, сжалась до маленькой точки и только затем произошло появление космоса, в котором мы живем. Кстати, некоторые ученые считают, что такие события могли произойти даже не один или два раза, а бесконечное количество раз. Фокус уже писал о прошлогоднем исследовании, где ученые настаивают на том, что теория Большого взрыва ошибочна и попытались доказать правильность теории Большого отскока.

Но вернемся к теории Большого взрыва, которая пока что является главной основой для объяснения рождения известной нам Вселенной. Согласно этой теории, сначала существовала маленькая точка, которая взорвалась, а затем начался период стремительного расширения космоса, затем он со временем замедлился.

До сих пор ученые продолжают выдвигать новые теории о том, как же на самом деле появилась наша Вселенная Фото: Futurism

Аномалии в реликтовом излучении

После периода очень быстрого расширения Вселенной или космической инфляции осталось первичное излучение, которое известно, как реликтовое излучение. Согласно теории Большого взрыва, это излучение, которое до сих пор можно обнаружить в космосе, должно выглядеть примерно одинаково, независимо от того где оно обнаружено. Но изучение данных космического аппарата "Планк" (он изучал реликтовое излучение еще более 10 лет назад) показало, что в реликтовом излучении имеются аномальные изменения. Это может указывать на то, что что в ранней Вселенной происходило что-то другой, пока не известно ученым или этот процесс отличается от общепринятой теории.

Некоторые ученые сделали вывод: аномалии в реликтовом излучении показывают, что на самом деле Вселенная не возникла из ничего, то есть из той самой маленькой точки, которую нельзя назвать пространством. То есть на самом деле сначала предыдущая Вселенная исчезла, а только после этого появилась новая – та, в которой мы живем. Согласно новым гипотезам теория о цикличном возникновении Вселенной может объяснить аномалии в реликтовом излучении.

Проблема сингулярности

Действительно, в теории Большого взрыва существует одна проблема, ведь согласно этой модели появления космоса, все началось с точки сингулярности. То есть эта точка практически не имела никакого размера. Но физика и сама математика не имеют смысла, когда все упаковано в бесконечно малую точку. С другой стороны, если же Вселенная появилась в результате гибели предыдущей Вселенной, то она все равно должна была начаться с точки сингулярности.

В теории Большого взрыва существует одна проблема, ведь согласно этой модели появления космоса, все началось с точки сингулярности Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Но существует модель создания космоса, которая исключает появление точки сингулярности и показывает, что аномалии в реликтовом излучении на самом деле не такие уж аномальные. Речь идет о петлевой квантовой космологии (ПКК), основа которой является связующим звеном между физикой и квантовой механикой, и называется она теория петлевой квантовой гравитации. Согласно этой теории, сила гравитации ослабевает на очень малых расстояниях, а не возрастает до бесконечности.

Автор одной из новых научных статей считает, что прошлая Вселенная могла сжаться под действием гравитации, пока не стала очень маленькой. Но затем вместо того, чтобы превратится в точку сингулярности космос снова начал расширяться. Свидетельство этого события должно быть зафиксировано в реликтовом излучении. Хотя приверженцы теории Большого отскока утверждали, что обнаружили эти следы, то новое исследование показало, что на самом деле их не существует. Поэтому ученые исключают применение модели ПКК для объяснения появления Вселенной.

Но остается другая проблема: что именно вызвало аномалии в реликтовом излучении? На этот вопрос авторы новых статей пока не знают ответа.

Есть ли у Вселенной начало?

Также есть еще более важный вопрос: было ли у Вселенной вообще начало? Если все началось с Большого взрыва, то конечно же было. Но это возвращает к тому, что должна была существовать та самая пресловутая точка сингулярности.

Также авторы новых научных статей подвергли критике теорию о бесконечных циклах смерти и возрождения Вселенной. Потому как теория Большого отскока предусматривает и этот вариант, а это значит, что Вселенная не имеет ни начала, ни конца и вообще бессмертна. То есть если нет ни начала, ни конца, то нет и сингулярности и проблема с ней решена.

Но ученые все-таки продолжают настаивать на том, что все началось именно с Большого взрыва, хотя возможно до этого существовало несколько Вселенных, которые погибли. Но точно Вселенная имеет свое начало, и она не рождалась бесконечное количество раз. В любом случае ученые предполагают, что для того, чтобы появилось пространство–время понадобилась та самая сингулярность.