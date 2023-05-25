В Китае найдено самое древнее известное снаряжение для верховой езды: его похоронили вместе с женщиной

Археологи обнаружили самое древнее кожаное лошадиное седло в гробнице Янхай на северо-западе Китая. Датированное 700-400 годами до нашей эры, оно может быть самым старым из когда-либо найденных, бросающим вызов традиционным представлениям о ранней верховой езде и подчеркивающим участие в ней женщин.

На северо-западе Китая археологи сделали удивительную находку — чрезвычайно сложное кожаное лошадиное седло, которое потенциально может быть самым древним из когда-либо найденных. Седло обнаружили в могиле женщины на кладбище Янхай, расположенном в Турфанской котловине Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, пишет Live Science.

Засушливые условия пустыни обеспечили исключительный уровень сохранности седла, пролежавшего неприкосновенным в течение примерно 2 700 лет. Женщина в гробнице одета в одежду, состоящую из кожаного плаща, шерстяных брюк и коротких кожаных ботинок. Примечательно, что под ней найдено кожаное седло, создававшее впечатление, что она сидела на нем.

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Радиоуглеродный анализ седла показал, что оно изготовлено между 724 и 396 годами до н. э. Седло состояло из двух подушек из коровьей кожи, наполненных смесью соломы, оленьего волоса и верблюжьей шерсти.

Эта замечательная находка потенциально предшествует седлам, исторически связывающим со скифами — кочевой группой всадников из западных и центральных евразийских степей, которые поддерживали связи с древними греками и римлянами. Считается, что самые древние известные скифские седла происходят с пятого-третьего веков до нашей эры и найдены в Алтайских горах русской Сибири и восточного Казахстана.

Патрик Вертманн, археолог из Цюрихского университета и ведущий автор исследования, заявил, что это открытие относит Янхайское седло к началу истории производства седел. Считается, что Янхайские захоронения принадлежали представителям культуры Субэйси, обитавшим в бассейне реки Турфан примерно 3000 лет назад.

Названные в честь кладбища возле современного города Субейси, расположенного примерно в 50 километрах северо-восточнее Янхая, эти захоронения подтверждают существование культуры Субейси.

Сейчас считается, что одомашнивание лошадей датируется 6 000 лет Фото: Wertmann et al, 2023 / Archaeological Research in Asia (CC BY-NC-ND 4.0)

Сейчас считается, что одомашнивание лошадей датируется 6 000 лет. Однако древнейшие свидетельства указывают на то, что лошадей сначала использовали ради молока и мяса, а верховая езда, возможно, началась только через 1 000 лет после этого.

Первые всадники использовали коврики, прикрепленные к спине лошади с помощью ремней, как это изображено на ассирийских резных изображениях седьмого века до нашей эры.

Хотя точное происхождение подлинных седел остается неизвестным, по всей вероятности, что их разработали всадники в Центральной Азии в середине первого тысячелетия до н. э. Да, Янхайское седло является одним из древнейших известных примеров.

Вертманн отметил, что развитие седла совпало с растущей заботой всадников о комфорте, безопасности и благополучии своих лошадей. Седла способствовали более длинным путешествиям, что приводило к большему взаимодействию между разными группами людей.

Ранние скифские седла и седла эпохи Янхай имеют характерные опоры, предназначенные для того, чтобы помочь всадникам сохранять устойчивость и подниматься в седле, особенно во время занятий такими видами спорта, как стрельба из лука. Стоит отметить, что самые древние седла не имели стремен.

По мнению авторов исследования, культура Субейси имела схожее оружие, лошадиное снаряжение и одежду со скифами. Поэтому вероятно, что они имели взаимодействие в регионе Алтайских гор.

Однако, в то время как скифы были кочевниками, всадники Субейси, вероятно, были скотоводами, которые присматривали за стадами животных в Турпанском бассейне.

Сидящее положение похороненной женщины на седле позволяет предположить, что она была всадницей Фото: Patrick Wertmann

Сидячее положение похороненной женщины на седле позволяет предположить, что она была всадницей. Эта находка существенно бросает вызов предварительным представлениям об идентичности всадников, противоречащих традиционным историческим нарративам, которые ассоциируют верховую езду только с элитными мужчинами, участвующими в войне.

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