Потрудились сразу пять телескопов: сделаны снимки двух галактики, звездного скопления и туманности

Звездное скопление, 2 галактики и туманность теперь еще больше впечатляют, если смотреть на них на разных длинах волн света.

Астрономы соединили снимки, сделанные на разных длинах волн света, пятью космическими телескопами. Благодаря этому можно получить истинное представление о том, как же выглядят известное звездное скопление, две галактики и туманность, пишет Phys.

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Четыре космических объекта выглядят так, как никогда раньше их еще не видели и все это благодаря соединению воедино разных снимков пятерых космических телескопов. По-новому теперь можно взглянуть на звездное скопление, две спиральные галактики и одну туманность.

Звездное скопление, 2 галактики и туманность теперь еще больше впечатляют, если смотреть на них на разных длинах волн света Фото: NASA

Каждое отдельное изображение является результатом объединение данных таких обсерваторий:

Космического телескопа Уэбб (представлены данные в инфракрасном диапазоне);

Космического телескопа Чандра (представлены данные в рентгеновском свете);

Космического телескопа Хаббл (представлены данные в видимом диапазоне света);

Космического телескопа Спитцер, который уже прекратил свою работы (представлены данные в инфракрасном диапазоне);

Космического телескопа XMM-Newton (представлены данные в рентгеновском свете).

Благодаря обработке изображений все истинные цвета космических объектов, теперь видны человеческому глазу. Что же получилось в результате? Теперь можно оценить потрясающие составные изображения:

Звездного скопления NGC 346;

Спиральной галактики NGC 1672;

Части Туманности Орел, известной как "Столпы Творения";

Спиральной галактики М74.

Звездное скопление NGC 346 Фото: NASA

NGC 346 является звездным скоплением в галактике Малое Магелланово Облако и находится на расстоянии в 200 тысяч световых лет от нас. Здесь можно увидеть потоки из газа и пыли, из которых формируются новые звезды и планеты. В левой части изображения особенно выделяется фиолетовое облако, которое представляет собой остаток от взрыва сверхновой. Когда звезда взорвалась, то все ее вещество разлетелось по окружающему космосу, и оно также влияет на формирование новых звезд.

Cпиральная галактика NGC 1672 Фото: NASA

NGC 1672 – это спиральная галактика с перемычкой и для создания этого изображения использовались только данные телескопов Уэбб, Хаббл и Чандра. В этой галактике спиральные рукава не закручиваются вокруг центра галактики, как это бывает у других подобных объектов. По словам ученых, на снимке запечатлены нейтронные звезды и черные дыры (в виде розовых пятен), которые забирают вещество у соседних звезд, а также остатки сверхновых. Конечно же все пространство заполнено межзвездным газом и пылью.

"Столпы творения" Фото: NASA

Туманность Орел более знаменита тем, что в ее состав входят массивные потоки из газа, где происходит образование новых звезд, получившие название "Столпы Творения". Как раз их и видно на новом изображении. Самым знаменитым снимком этой туманности считалась фотография телескопа Хаббл, но затем в прошлом году телескоп Уэбб сделал еще более подробное изображение этого объекта.

Cпиральная галактика M74 Фото: NASA

M74 – это еще одна спиральная галактика, которая напоминает наш Млечный Путь по структуре. Эту галактику с Земли можно увидеть обращенной "лицом" к нам, что улучшает ее изучение. Иногда астрономы называют эту галактику, расположенную в 32 млн световых лет от нас, галактикой-призраком. Потому что на самом деле она очень тусклая, то есть от нее исходит очень мало света. Благодаря новому изображению более четко видны самые крупные звезды, а также нити пыли, пронизывающие галактику.

Ученые считают, что объединение изображений одних и тех же объектов, созданных разными телескопами, позволяет получить намного больше ценных научных данных.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в атмосфере Урана скрытое природное явление. Ученые впервые получили доказательство того, что над северным полюсом Урана существует полярный циклон.

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