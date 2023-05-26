Огненные прародители. Ученые считают, что выяснили, кто ответственен за зарождение жизни на Земле

Никто точно не знает, как на нашей планете зародилась жизнь, но исследователи полагают, что они еще на шаг приблизились к разгадке этой тайны.

Возраст самых старых, известных науке, ископаемых свидетельств жизни на Земле оценивается в 3,75-4,28 миллиарда лет. Однако ученые до сих пор не могут с уверенностью сказать, как и когда на нашей планете закрепилась первая жизнь, пишет Space.

Один из эффективных способов ответить на этот вопрос — точно определить, как впервые образовались жизненно важные химические строительные белки для жизни, которые представляют собой органические соединения, собирающиеся в аминокислоты, белки, а в конечном итоге в нити РНК и ДНК.

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Профессор органической химии в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене и Институте астрономии Макса Планка, Оливер Трапл, предполагает, что процесс, используемый в химической технологии, превращающий монооксид углерода и водород в молекулы, состоящие из атомов углерода и водорода (углеводороды), похоже, был способен создать углеводородные строительные белки жизни на нашей планете.

Теперь исследователи полагают, что частицы железа из метеоритов или вулканического пепла могли послужить катализатором химической реакции, которая и сформировала эти строительные белки жизни на нашей планете более 4 миллиардов лет назад.

Позже Дмитрий Семенов из Университета Людвига-Максимилиана с коллегами провели серию экспериментов, чтобы проверить оба предположения относительно вулканического пепла и метеоритов. Ученые использовали частицы железных метеоритов, железо из каменистых метеоритов и пепел с горы Этна на Сицилии. Результаты показали, что железо в действительности могло действовать как катализатор для преобразования углекислого газа и водорода в атмосфере ранней Земли в углеводороды, включая ацетальдегид и формальдегид. Отметим, что именно эти органические соединения входят в число строительных блоков жирных кислот, азотистых оснований ДНК, а также сахаров и аминокислот.

В своих экспериментах ученые также проверили реакцию на всевозможные условия окружающей среды, так как точная среда нашей ранней планеты, увы неизвестна. По словам Семенова, основная проблема заключается в том, что нам едва ли известно, насколько вулканической была ранняя Земля.

Исследователи отмечают, что для производства достаточного количества катализаторов потребовалась бы значительная степень вулканизма. При этом слишком много пепла означало бы, что он блокировал бы свет молодого Солнца, что снижало бы температуру на планете. Результаты исследования при этом показали, что условия требовали температуры выше 150 градусов по Цельсию, а это значит, что молодая Земля, по-видимому, все еще была чрезвычайно горячей, с дымящимися океанами и недавно застывшей магмой.

Ученые отмечают, что наша молодая планета также подвергалась чудовищным бомбардировкам метеоритами и астероидами в ту эпоху — свидетельством тому следы на нашем ближайшем соседе, Луне.

В то же время исследователи отмечают, что все еще неясно, были ли доминирующими источниками катализаторов метеориты или вулканы. Исследователи также создали модель, которая предполагает, что строительные белки могли сформироваться под воздействием других катализаторов, в том числе:

химические реакции в гидротермальных источниках;

образование органических молекул в глубоком космосе;

разряды молний в богатой углеводородами атмосфере.

Исследователи также отмечают, что велика вероятность, что зарождению жизни на Земле мы обязаны не какому-то одному катализатору, а сразу нескольким.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на Земле появлялась не один раз: что говорят ученые.