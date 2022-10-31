Жизнь на Земле появлялась не один раз: что говорят ученые

Португальский астробиолог предполагает, что впервые жизнь на планете могла появляться несколько раз, причем в разных местах.

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Сейчас ученые усиленно ищут жизнь на других планетах, но о том, как зародилась жизнь на Земле до сих пор известно очень мало. Португальский астробиолог Зита Мартинс, которая занимается исследованием обоих вопросов, предполагает, что жизнь на Земле могла зарождаться несколько раз, причем одновременно сразу в нескольких местах на планете, пишет Forbes.

"До сих пор нет точного понимания того, как именно появилась жизнь на Земле. У нас есть некоторые данные о тех химических процессах, которые предшествовали ее появлению. Мы знаем многое также о физических и геологических процессах на планете, когда Солнечная система только зарождалась. Но как происходил сам процесс появления жизни? Над этим еще приходится работать", — говорит Зита Мартинс из Высшего технологического института Лиссабона, Португалия.

Ученые считают, что жизнь на Земле могла появится в течение первых 200 млн лет после образования планеты (а ей как известно примерно 4,5 млрд лет). Но до сих пор ученые обнаружили самые древние доказательства жизни, которые относятся к периоду в 3,5 млрд лет.

[ + – ] По словам ученой, в тот момент, когда Земля остыла (а сначала она была раскаленным шаром), и на ней появилась вода, появились условия для появления жизни. Но вполне возможно, что микробная жизнь могла эволюционировать во многих местах примерно в одно и то же время Фото: space.com

Как же могла появиться жизнь на Земле?

По словам Мартинс, многие органические молекулы, из которых состоит клеточная жизнь можно обнаружить в метеоритах, астероидах и кометах. Эти молекулы как раз и доставили на Землю эти космические объекты в ранней истории планеты. Мартинс считает, что ударные события, которые сопровождали падение этих объектов также могли способствовать появлению жизни в определенных, отдельных местах на Земле.

"Со своими коллегами мы создали модель падения кометы на Землю. В результате такого удара выделяется огромное количество энергии. И мы пришли к выводу, что эта энергия от удара могла спровоцировать разрыв молекулярных связей и благодаря этому появились более сложные молекулы", — говорит Мартинс.

По словам ученой, в тот момент, когда Земля остыла (а сначала она была раскаленным шаром), и на ней появилась вода, появились условия для появления жизни. Но вполне возможно, что микробная жизнь могла эволюционировать во многих местах примерно в одно и то же время.

"Чтобы понять, какими были исходные молекулы, которые стали базой для появления жизни на Земле, важно знать ранний химический состав туманности, из которой образовалась Солнечная система. И мы постоянно находим разнообразный молекулярный состав в метеоритах, кометах и астероидах, которые были свидетелями зарождения этой системы", — говорит Мартинс.

Состав газа и пыли, из которых сформировалась наша Солнечная система, также важен для понимания того, какой тип межзвездной химии способствовал формированию первых химических строительных блоков нашей ранней Солнечной системы.

[ + – ] По словам Мартинс, многие органические молекулы, из которых состоит клеточная жизнь можно обнаружить в метеоритах, астероидах и кометах. Эти молекулы как раз и доставили на Землю эти космические объекты в ранней истории планеты Фото: Live Science

Почему для появления жизни нужны только определенные условия?

"Почему для появления жизни необходимы только определенные молекулы? На этот вопрос возможно мы никогда не сможем получить ответ. Мы можем только строить предположения. Кроме того, нам не хватает понимания того, как жизнь сделала большой скачок от просто пребиотической химии (то есть процессов, предшествующих ее появлению) к фактической биологии. Но нужно попытаться узнать, какие типы молекул были доступны в далеком прошлом, из которых могла начаться жизнь", — говорит Мартинс.

По словам Мартинс, самыми главными вопросами, на которые еще стоит найти более точные ответы являются следующие:

Когда точно появилась жизнь на Земле?

Почему она появилась именно на нашей планете?

Было ли какое-то событие, которое стало настоящим катализатором для зарождения жизни на Земле?

"Мне особенно интересно узнать, сложились ли подобные условия, которые происходили во время зарождения жизни на Земле, в других местах нашей Солнечной системы", — говорит Мартинс.

[ + – ] Также Мартинс предполагает, что на Земле жизнь могла появляться несколько раз, то есть существовало несколько циклов зарождения и уничтожения жизни, прежде чем она утвердилась на планете Фото: phys.org

Жизнь на Земле зарождалась не один раз?

Также Мартинс предполагает, что на Земле жизнь могла появляться несколько раз, то есть существовало несколько циклов зарождения и уничтожения жизни, прежде чем она утвердилась на планете. Но эту теорию еще предстоит доказать.

"Я не совсем уверена в том, что мы когда-то сможем точно узнать, в какой период времени появилась жизнь на Земле. Но я уверена, что нам под силу узнать о тех условиях, которые были в Солнечной системе незадолго до зарождения жизни на Земле", — говорит Мартинс.

По словам ученой, мы пытаемся обнаружить жизнь на других планетах, но до сих пор трудно точно определить, что такое жизнь. Самым простым определением будет следующее: это самодостаточная система, которая имеет возможность к репликации (процесс создания новых молекул из родительской молекулы). Но еще должен присутствовать обмен веществ.

Фокус уже писал о том, что ученые, в результате исследования в этом году, пришли к выводу, что микробная жизнь на Земле уже существовала через 300 млн лет после образования планеты.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что жизнь на Земле могла исчезнуть сразу после первого ее появления. Исследование показывает, что выжили только самые стойкие организмы.