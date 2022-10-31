Життя на Землі з'являлося неодноразово: що кажуть вчені

Португальська астробіологиня припускає, що вперше життя на планеті могло з'являтися кілька разів, до того ж у різних місцях.

Related video

Зараз вчені посилено шукають життя на інших планетах, але про те, як зародилося життя на Землі, досі відомо дуже мало. Португальська астробіологиня Зіта Мартінс, яка займається дослідженням обох питань, припускає, що життя на Землі могло зароджуватися кілька разів, до того ж одночасно відразу в кількох місцях планети, пише Forbes.

"Досі немає точного розуміння того, як саме з'явилося життя на Землі. У нас є деякі дані про ті хімічні процеси, які передували її появі. Ми знаємо багато також про фізичні та геологічні процеси на планеті, коли Сонячна система тільки зароджувалася. Але як відбувався сам процес появи життя? Над цим ще доводиться працювати", — каже Зіта Мартінс із Вищого технологічного інституту Лісабона, Португалія.

Вчені вважають, що життя на Землі могло з'явитися протягом перших 200 млн років після утворення планети (а їй як відомо приблизно 4,5 млрд років). Але досі вчені виявили найдавніші докази життя, які належать до періоду 3,5 млрд років.

[ + – ] За словами вченої, у той момент, коли Земля охолола (а спочатку вона була розпеченою кулею), і на ній з'явилася вода, з'явилися умови для появи життя. Але цілком можливо, що мікробне життя могло еволюціонувати в багатьох місцях приблизно одночасно Фото: space.com

Як могло з'явитися життя Землі?

За словами Мартінс, багато органічних молекул, з яких складається клітинне життя, можна виявити в метеоритах, астероїдах і кометах. Ці молекули таки доставили на Землю ці космічні об'єкти в ранній історії планети. Мартінс вважає, що ударні події, які супроводжували падіння цих об'єктів, також могли сприяти появі життя в певних, окремих місцях на Землі.

"Зі своїми колегами ми створили модель падіння комети на Землю. У результаті такого удару виділяється величезна кількість енергії. І ми дійшли висновку, що ця енергія від удару могла спровокувати розрив молекулярних зв'язків і завдяки цьому з'явилися складніші молекули", — каже Мартінс.

За словами вченої, у той момент, коли Земля охолола (а спочатку вона була розпеченою кулею), і на ній з'явилася вода, з'явилися умови для появи життя. Але цілком можливо, що мікробне життя могло еволюціонувати в багатьох місцях приблизно одночасно.

Щоб зрозуміти, якими були вихідні молекули, які стали базою для появи життя на Землі, важливо знати ранній хімічний склад туманності, з якої утворилася Сонячна система. І ми постійно знаходимо різноманітний молекулярний склад у метеоритах, кометах і астероїдах, які були свідками зародження цієї системи", — каже Мартінс.

Склад газу та пилу, з яких сформувалася наша Сонячна система, також важливий для розуміння того, який тип міжзоряної хімії сприяв формуванню перших хімічних будівельних блоків нашої ранньої Сонячної системи.

[ + – ] За словами Мартінс, багато органічних молекул, з яких складається клітинне життя, можна виявити в метеоритах, астероїдах і кометах. Ці молекули таки доставили на Землю ці космічні об'єкти в ранній історії планети Фото: Seneca-Guns

Чому для появи життя потрібні лише певні умови?

"Чому для появи життя потрібні лише певні молекули? На це питання можливо ми ніколи не зможемо отримати відповідь. Ми можемо тільки будувати припущення. Крім того, нам не вистачає розуміння того, як життя зробило великий стрибок від простої пребіотичної хімії (тобто процесів, що передують її появі) до фактичної біології. Але потрібно спробувати дізнатися, які типи молекул були доступні в далекому минулому, з яких могло початися життя", — каже Мартінс.

За словами Мартінс, найголовнішими питаннями, на які ще варто знайти точніші відповіді, є :

Коли точно з'явилося життя Землі?

Чому воно виникла саме на нашій планеті?

Чи була якась подія, яка стала справжнім каталізатором для зародження життя на Землі?

"Мені особливо цікаво дізнатися, чи склалися подібні умови, що відбувалися під час зародження життя на Землі, в інших місцях нашої Сонячної системи", — каже Мартінс.

[ + – ] Також Мартінс припускає, що на Землі життя могло з'являтися кілька разів, тобто існувало кілька циклів зародження та знищення життя, перш ніж воно закріпилося на планеті Фото: phys.org

Життя Землі зароджувалося неодноразово?

Також Мартінс припускає, що на Землі життя могло з'являтися кілька разів, тобто існувало кілька циклів зародження та знищення життя, перш ніж воно закріпилося на планеті. Але цю теорію ще доведеться довести.

"Я не зовсім впевнена в тому, що ми колись зможемо достеменно дізнатися, в який період часу з'явилося життя на Землі. Але я впевнена, що нам під силу дізнатися про ті умови, які були в Сонячній системі незадовго до зародження життя на Землі", — Каже Мартінс.

За словами вченої, ми намагаємося виявити життя на інших планетах, але досі важко визначити, що таке життя. Найпростішим визначенням буде таке: це самодостатня система, яка має можливість до реплікації (процес створення нових молекул із батьківської молекули). Але ще має бути обмін речовин.

Фокус вже писав про те, що вчені, в результаті дослідження цього року, дійшли висновку, що мікробне життя на Землі вже існувало через 300 млн років після утворення планети.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що життя на Землі могло зникнути відразу після першої її появи. Дослідження показує, що вижили лише найстійкіші організми.