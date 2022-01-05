Ворожа Земля. Учені з'ясували, що життя на планеті могло зникнути тільки-но з'явившись

Згідно з новим дослідженням, рівень ультрафіолетового випромінювання протягом довгого періоду за останні 2,4 млрд років був у 10 разів вищим, ніж зараз. Але багатоклітинні організми якось пристосувалися та вижили.

Життя на Землі на початку своєї появи мільярди років тому зіткнулося із суворішими умовами, ніж вважалося раніше. Це показує нове кліматичне моделювання, яке вказує на те, що рівень ультрафіолетового випромінювання міг бути у 10 разів вищим, ніж зараз. Протягом довгих періодів починаючи з позначки 2,4 млрд років тому життєві форми зазнавали суттєвого тиску несприятливих умов і це призвело до сильного еволюційного відбору, повідомляє Phys.

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Останні 2,4 мільярди років є важливим періодом для розвитку біосфери Землі. Рівень кисню виріс майже з нульового значення і досяг сучасних концентрацій приблизно 400 млн років тому. У цей час складні багатоклітинні організми та тварини почали заселяти Землю. Але згідно з новим кліматичним моделюванням, у цей період ультрафіолетове випромінювання було набагато вище, ніж зараз.

"Ультрафіолетове випромінювання негативно впливає на всі життєві форми на планеті. Але в процесі еволюції деякі організми зараз можуть захищати себе від цього шкідливого впливу. Підвищені рівні ультрафіолету не завадили виникненню та розвитку життя на Землі, але вони вплинули на природний відбір", — вважає Грегорі Кук із Університету Лідса, який керував дослідженням.

Від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання життя Землі захищає озоновий шар. Його концентрація залежить від рівня кисню в атмосфері. Протягом останніх 40 років учені вважали, що озоновий шар здатний захистити життя від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, коли рівень кисню в атмосфері сягає приблизно 1% порівняно з нинішнім рівнем.

[ + – ] Ультрафіолетове випромінювання Сонця Фото: wikipedia

Але нове моделювання говорить про інше. Учені вважають, що для захисту від випромінювання рівень необхідного кисню мав бути на рівні від 5 до 10% від нинішнього. Тому вчені дійшли висновку, що рівень ультрафіолетового випромінювання, який досягав Землі, був набагато вищим і це відбувалося протягом більшої частини історії планети.

"Наше моделювання показує, що протягом понад мільярда років Земля, на якій з'явилося більше кисню, все ж таки була залита шкідливим випромінюванням. І воно було набагато більше, ніж вважалося раніше", — говорить Кук.

За словами вченого, це зробило важливі наслідки в розвиток життя Землі. Адже перші складні організми, а згодом і тварини, і рослини зіткнулися із суворішими умовами, ніж зараз і, можливо, це вплинуло на природний відбір. Хоча повні результати впливу таких умов на еволюцію життя ще варто вивчити.

Це дослідження надає нове розуміння не тільки природи атмосфери Землі, а й атмосфер інших планет. Адже наявність певних газів, таких як озон і кисень, може вказувати на можливе існування позаземного життя.