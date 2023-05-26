Чем пахли духи в Древнем Риме: находка возрастом 2 тыс. лет подтверждает слова Плиния Старшего

Химический анализ, проведенный Университетом Кордовы, показал, что аромат Древнего Рима содержал пачули — эфирное масло, полученное из растения индийского происхождения Pogostemon cablin.

Исследовательская группа Кордовского университета сделала революционное открытие, определив состав древнеримских духов, которым более 2 000 лет. В 2019 году, когда рабочие встретили археологические останки во время реконструкции здания в Кармоне, муниципалитете Севилье. Немедленно сообщив мэрию, они открыли очень хорошо сохранившийся мавзолей двухтысячелетней давности, пишет Arkeonews.

В этом неприкосновенном месте захоронения, где хранятся останки шести человек из зажиточной семьи, было восемь ниш, остававшихся неприкосновенными налетчиками на протяжении веков. Среди разных подносов, найденных в братской могиле, находился кварцевый контейнер, надежно запечатанный, вместе с остатками сопроводительной тканевой сумки и янтарными камешками. Этот замечательный артефакт принадлежал женщине в возрасте 40 лет.

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Кварцевый контейнер, сосуд значительной редкости, сразу заинтересовал исследователей благодаря своему необычному составу материала. В отличие от распространенного в ту эпоху использования стекла для мазей, эта емкость была тщательно вырезана из кварца — очень востребованного и дорогостоящего материала. Контейнер, завернутый в тканевый мешок, который частично пережил испытание временем, немедленно доставили в лабораторию для дальнейшего исследования.

Научная команда во главе с профессором органической химии Хосе Рафаэлем Руисом Арреболой из Университета Кордовы начала тщательный анализ этой старинной емкости для духов. Одним из его выдающихся качеств была идеальная герметичность, которая успешно сохранила твердые остатки духов внутри. Этот беспрецедентный уровень сохранности предоставил исключительную возможность для углубленного исследования.

Сотрудничество между исследовательской группой FQM346 из Университета Кордовы, города Кармона и муниципальным археологом Хуаном Мануэлем Романом привело к химическому описанию компонентов духов, что пролило свет на этот аромат первого века нашей эры.

Профессор Руис Арребола подчеркнул, что использование доломита, материала на основе углерода, как пробки, и битума, который применялся для герметизации, помогли сохранить артефакт и его содержимое в таком исключительном состоянии.

Монументальный характер гробницы и, особенно, выбор материалов для парфюмерного сосуда свидетельствуют о том, что этот артефакт имел значительную ценность во времена Римской империи Фото: University of Córdoba

Чтобы определить состав духов, исследователи использовали различные инструментальные методы, в частности, рентгеновскую дифракцию, газовую хроматографию в сочетании с масс-спектрометрией. С помощью этих анализов они определили два основных компонента: основу или связующее вещество, которое способствует сохранению аромата, и саму эссенцию. Эти выводы совпадают с описаниями известного Плиния Старшего. Основой, вероятно, было растительное масло, возможно, оливковое, судя по результатам анализа, хотя стопроцентного подтверждения достичь не удалось.

Химический анализ, проведенный Университетом Кордовы, показал, что аромат Древнего Рима содержал пачули — эфирное масло, полученное из растения индийского происхождения Pogostemon cablin. Пачули, что широко используется в современной парфюмерии, ранее не использовался в римские времена.

Монументальный характер гробницы и, особенно, выбор материалов для парфюмерного сосуда свидетельствуют о том, что этот артефакт имел значительную ценность во времена Римской империи.

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