Не повторяйте это дома. Ученые рассказали, что будет, если коснуться ртути голыми руками

Исследователи предупреждают — несмотря на всю свою токсичность, этот металл способен нас удивить.

Веками в разных уголках мира люди знали, что ртуть весьма токсичная и взаимодействие с ней может обернуться проблемами со здоровьем. Однако людям также любопытно, все неизвестное и опасное, а потому многие задаются вопросом: что будет, если дотронуться до ртути голыми руками? Ученые наконец-то прояснили ситуацию, пишет IFLScience.

Несмотря на всю свою токсичность, к ртути действительно можно прикасаться. Дело в том, что она не впитывается через нашу кожу, а потому прикосновение к ней само по себе едва ли может нанести ущерб человеку. Ртуть имеет вязкость между вязкостью воды и цельного молока, однако она имеет гораздо более высокую плотность. Этот металл в 13 раз плотнее воды, поэтому для тех, кто решит взять ее в руки, удивительным окажется то, насколько тяжелыми окажутся всего пару капель ртути на вашей ладони.

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Впрочем, то, что она не впитывается через нашу кожу, не значит, что к ней стоит относиться небрежно. Если на коже присутствуют раны или порезы, ртуть попадет в вашу кровь, что может быть чрезвычайно опасным.

Но даже это еще не все. Еще одна проблема заключается в том, что мелкие капли ртути разделяются и превращаются в пар. Наша кожа может поглощать пары ртути, а потому стоит быть осторожными при взаимодействии с этим металлом. Однако самым простым способом проникновения ртути в наш организм и накопления ее является вдыхание.

Что будет, если проглотить ртуть?

По словам исследователей, хорошая новость заключается в том, что вы не умрете. Проглатывание элементарной ртути, к счастью, не навредит вашему организму, так как наш кишечник всасывает менее 0,01% элементарной ртути.

Отравление ртутью, как правило, является следствием накопления металла через соли или органические соединения. Именно поэтому деятельность человека, приводящая к выбросу ртути в окружающую среду, например, сжигание угля или добыча золота, является столь рисковым занятием.

Ученые отмечают, что большая часть ртути, проглатываемая человеком, поступает в наш организм из рыбы, которая накопила ртутные соединения, поедая более мелкую рыбу. Однако не стоит спешить отказываться от потребления рыбы. Более ранние исследования показали, что даже с учетом накопления ртути, риск для здоровья человека минимальный, а употребление рыбы в целом полезно.

Насколько токсична ртуть?

Исследователи отмечают, что с элементарной ртутью можно даже обращаться голыми руками, однако также существуют неорганические соли ртути, которые способны разъедать кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт человека. Однако в целом отравление ртутью встречается крайне редко.

Как ртуть влияет на организм человека?

По словам исследователей, ртуть воздействует на нашу центральную и периферическую нервную систему, а также почки. В результате отравление этим металлом может привести к таким последствиям, как:

почечная недостаточность;

тремор;

бессонница;

потеря памяти;

нервно-мышечные нарушения;

головные боли;

когнитивная и двигательная дисфункция.

Исследования также свидетельствуют о том, что отравление ртутью связано со снижением интеллекта. Основными симптомами отравления ртутью считаются:

мышечная слабость;

нарушения координации;

онемение рук и ног.

Таким образом ученые отмечают, что мы в действительности можем прикасаться к ртути голыми руками, однако нам также стоит помнить, что ее пары и соединения чрезвычайно опасны для человека.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.