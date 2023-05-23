Холодно и сыро. Ученые рассказали, что будет, если прыгнуть с парашютом сквозь облако

Частично это будет зависеть от типа самого облака, однако в конечном итоге результат будет весьма схожим.

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Даже если вы не жаждете прилива адреналина и никогда не согласитесь на прыжок с парашютом, вы возможно задавались вопросом во время полета на самолете, каково это — протянуть руку и коснуться облаков, пишет Live Science.

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В новом исследовании ученые решили пролить свет на этот волнующий вопрос и рассказали, что на самом деле произойдет, если вы прыгните с парашютом сквозь облако. Исследователи отмечают, что подобный опыт будет зависеть от типа облака, защитного снаряжения и погодных условий. Но так или иначе, вероятно совокупность всех этих факторов приведет к тому, что вы:

промокните;

замерзните;

возможно даже потеряете сознание.

По словам атмосферного ученого из Исследовательского центра NASA Лэнгли в Вирджинии Мариле Колон Роблес, облака образуются, когда молекулы воды конденсируются вокруг частиц в воздухе, называемых аэрозолями. По сути, именно природа этих частиц и влияет на тип и размер образующихся облаков.

Однако не все аэрозоли одинаковы. Некоторые из них естественные, например, пыль, как правило, вызывают образование частиц льда, в то время как морские брызги осаждают молекулы воды. К слову, исследователи также провели ряд экспериментов по созданию ярких и плотных облаков, путем использования искусственно введенных аэрозолей, таких как серебро и йодид свинца. Эти частицы создают облака, способные отражать солнечное излучение или вызывают дождь и снег.

Парашютисты, как правило, прыгают с высоты около 4 000 метров, а потому, они с большей вероятностью столкнуться со слоистыми и кучевыми облаками. Простыми словами, с толстым покрывалом пасмурного дня или мягкими облаками с плоским дном, которые встречаются в солнечный день. Оба типа этих облаков в основном состоят из молекул воды.

По словам инструктора по прыжкам с парашютом из Юты, Райана Катчмара, на счету которого более 10 000 прыжков, людям определенно не стоит намеренно прыгать с парашютом через облака. Во-первых, опасность заключается в том, что вы попросту не можете отслеживать потенциальные угрозы, например, других парашютистов. Однако так или иначе, порой случается и такое.

По словам Катчмара, подобный опыт сложно с чем-то сравнить. Во-первых, вы будто входите в белую комнату, а затем попросту выскакиваете снизу. Во-вторых, если облака темные и густые, то опыт скорее будет напоминать "лежачий полицейский", и вы окажетесь промокшим до нитки. В-третьих, по словам инструктора, ощущение можно сравнить с воздухом в прохладных и влажных регионах.

Инструктор также отмечает, что некогда ему пришлось столкнуться с неожиданно холодными условиями. Когда они с женщиной прошли через облако, они заметили, что на них буквально образовался лед.

Наиболее опасным считается прыжок через грозовое облако, ведь вы буквально оказываетесь в "Мекке всех ударов молнии". Отметим, что за всю историю прыжков известно лишь два случая, когда парашютистам удалось выжить после путешествия через грозовое облако. В 1959 году подполковник США Уильям Генри Рэнкин катапультировался из своего истребителя в ненастную погоду и провел 40 минут, крутясь в грозовом облаке. Тогда он получил обморожение и едва не утонул.

В 2007 году немецкая парапланеристка Эва Вишнерска случайно попала в грозу во время подготовки к чемпионату мира. В результате она потеряла сознание из-за нехватки кислорода и через несколько часов приземлилась в 80 км от предполагаемой точки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, сколько весит одно облако.