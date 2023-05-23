Холодно та сиро. Вчені розповіли, що буде, якщо стрибнути з парашутом крізь хмару

Частково це залежатиме від типу самої хмари, проте зрештою результат буде дуже схожим.

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Навіть якщо ви не прагнете припливу адреналіну та ніколи не погодитеся на стрибок із парашутом, ви, можливо, цікавилися під час польоту в літаку, як це — протягнути руку й торкнутися хмар, пише Live Science.

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У новому дослідженні вчені вирішили пролити світло на це питання та розповіли, що насправді станеться, якщо ви стрибнете з парашутом крізь хмару. Дослідники зазначають, що подібний досвід залежатиме від типу хмари, захисного спорядження та погодних умов. Але так чи інакше, ймовірно, сукупність всіх цих факторів призведе до того, що ви:

промокнете;

замерзнете;

можливо, навіть втратите свідомість.

За словами атмосферної вченої з Дослідницького центру NASA Ленглі у Вірджинії Марілі Колон Роблес, хмари утворюються, коли молекули води конденсуються навколо частинок у повітрі, які називаються аерозолями. По суті, саме природа цих частинок і впливає на тип і розмір хмар, що утворюються.

Однак не всі аерозолі однакові. Деякі з них природні, наприклад, пил, зазвичай, викликають утворення частинок льоду, тоді як морські бризки беруть в облогу молекули води. До речі, дослідники також провели низку експериментів зі створення яскравих і щільних хмар шляхом використання штучно введених аерозолів, таких як срібло та йодид свинцю. Ці частинки створюють хмари, здатні відбивати сонячне випромінювання чи викликати дощ і сніг.

Парашутисти, як правило, стрибають із висоти близько 4 000 метрів, а тому вони з більшою ймовірністю зіткнуться з шаруватими та купчастими хмарами. Простими словами, з товстим покривалом похмурого дня або м'якими хмарами з пласким дном, що зустрічаються в сонячний день. Обидва типи цих хмар переважно складаються з молекул води.

За словами інструктора зі стрибків із парашутом з Юти Раяна Катчмара, на рахунку якого понад 10 000 стрибків, людям, безперечно, не варто навмисно стрибати з парашутом через хмари. По-перше, небезпека полягає в тому, що ви просто не можете відстежувати потенційні загрози, наприклад, інших парашутистів. Проте так чи інакше, часом трапляється й таке.

За словами Катчмара, такий досвід складно з чимось порівняти. По-перше, ви ніби входите в білу кімнату, а потім просто вискакуєте знизу. По-друге, якщо хмари темні та густі, то досвід швидше нагадуватиме "лежачий поліцейський", і ви виявитеся промоклим до нитки. По-третє, за словами інструктора, відчуття можна порівняти з повітрям у прохолодних і вологих регіонах.

Інструктор також зазначає, що колись йому довелося зіштовхнутися із несподівано холодними умовами. Коли вони з жінкою пройшли через хмару, вони помітили, що на них буквально утворилася крига.

Найнебезпечнішим вважається стрибок через грозову хмару, адже ви буквально опиняєтеся в "Мецці всіх ударів блискавки". Зазначимо, що за всю історію стрибків відомо лише два випадки, коли парашутистам вдалося вижити після подорожі через грозову хмару. В 1959 році підполковник США Вільям Генрі Ренкін катапультувався зі свого винищувача в негоду й провів 40 хвилин, крутячись у хмарі. Тоді він отримав обмороження й мало не потонув.

2007 року німецька парапланеристка Єва Вішнерська випадково потрапила в грозу під час підготовки до чемпіонату світу. В результаті вона знепритомніла через брак кисню та через кілька годин приземлилася за 80 км від можливої точки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки важить одна хмара.