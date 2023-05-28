Молчаливые наблюдатели истории. Ученые назвали самый старый сохранившийся город на Земле

В новом исследовании ученые назвали список самых старых городов в мире, которые все еще населены людьми.

За 4,5 миллиарда лет на Земле были возведены миллионы городов, однако далеко не все из них смогли выстоять и сохраниться до сих пор. Если задаться вопросом: какой самый старый город на Земле из сохранившихся? Ответ будет не так уж прост, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что на титул самого старого города на планете могут претендовать сразу несколько городов, при этом почти все они находятся на Ближнем востоке.

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Иерихон

Это место известно своей печальной войной в Ветхом Завете, которой, вероятно, не было на самом деле. Именно Иерихон, как правило, считают самым старым городом, который все еще стоит. Археологические данные свидетельствуют о том, что этот район был местом многочисленных последовательных поселений в течение последних тысячелетий. Исследователи предполагают, что некоторые части города и его знаменитые стены были впервые возведены около 9 000 лет до нашей эры.

Впрочем, важно понимать, что речь идет не о современном Иерихоне, расположенном на западном берегу Палестины. На самом деле исследователи говорят о древней части Иерихона, которая сегодня известна как Телль-эс-Султан, и расположена примерно в 2 километрах к северу от современного центра города.

Исследователи также отмечают, что до сих пор ведутся споры о том, можно ли считать это место постоянно обитаемым, однако так или иначе Иерихон в действительности может претендовать на титул "самого старого города на Земле".

Дамаск

Еще одним претендентом на титул самого старого может быть Дамаск. Археологические раскопки указывают на то, что его стены впервые были возведены около 9 000 лет до нашей эры. Однако некоторые исследователи полагают, что люди не селились на территории современного Дамаска примерно 6 000 лет спустя.

Алеппо

Этот город стал синонимом продолжающейся войны в Сирии, однако он также имеет продолжительную и увлекательную историю. Археологические данные свидетельствуют о том, что Алеппо мог быть заселен с 6 000 до нашей эры.

Исследователи отмечают, что в действительности процветать этот город начал во время Золотого века Шелкового пути с 12 по начало 15 века нашей эры.

Алеппо может претендовать на титул "самого старого города на Земле" Фото: Shutterstock

Эль-Файюм

Еще одним претендентом на титул "самого старого города на Земле" считается город Эль-Файюм в Египте. Изначально его стены были возведены древними египтянами как Шедет. Известно, что из-за одержимости местного поселения богом-крокодилом Собеком греки назвали его "Крокодилополис".

Эль-Файюм расположен примерно в 130 километрах к югу от современной столицы, Каира. Археологические находки, в том числе керамика и постройки, свидетельствуют о том, что люди жили здесь примерно с 5 500 года до нашей эры, что делает его одним из самых старейших поселений в Египте и мире.

Ранее Фокус писал о том, что ад на Земле существует, и он находится в России: температура в этой обитаемой точке достигает -71,2 °C.