Не лучшие друзья человека. Ученые составили рейтинг самых недружелюбных пород собак

В новом исследовании ученые выяснили, какие породы являются самыми дружелюбными, а к каким стоит относиться с опаской.

Люди и собаки живут бок о бок в течение 40 000 лет и за это время они уже успели заработать репутацию "лучших друзей человека". Однако новое исследование показывает, что когда дело доходит до общения с людьми, далеко не все собаки одинаковы, пишет Daily Mail.

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В новом исследовании ученые из Университета Хельсинки выявили породы собак с самым высоким и самым низким уровнем общительности с человеком. В ходе исследования ученые намеревались изучить различия в характере разных пород. И теперь, по словам ведущего автора исследования, Миллы Салонен, они с коллегами обнаружили, что порода на самом деле является наиболее важным фактором, определяющим личностные различия. Авторы исследования отмечают, что все собаки индивидуальны и имеют разные черты, однако породы различаются тем, какой характер у большинства собак в каждой породе.

В ходе исследования ученые собрали огромный набор данных поведенческого опроса, содержащий информацию об 11 000 собак трех сотен различных пород. Далее все они были разделены на 52 группы. В результате ученые обнаружили сильную связь между породой и 7 личностными чертами:

незащищенность;

сосредоточенность на обучении;

агрессивность/доминирование;

энергия;

общительность с собаками;

общительность с людьми;

настойчивость.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что самыми общительными являются бультерьеры, за которыми следуют крошечные "чайные собачки", золотистые ретриверы, джек-рассел-терьеры и таксы. При этом наименее общительными оказались сторожевые пастушьи собаки, азиатские примитивные породы, борзые и северные охотничьи шпицы.

По словам Салонен, они с коллегами также обнаружили, что на общительность собак с людьми также влияют несколько других факторов. Например, самки набирают более высокие баллы, чем самцы, в то время как общительность с человеком с возрастом снижалась.

Теперь исследователи полагают, что независимо от породы владельцам собак следует знакомить питомцев с людьми с раннего возраста. Салонен также отмечает, что владельцам стоит как можно больше знакомить своих щенков с новыми людьми, местами и животными. Однако в этой ситуации также стоит помнить, что социализация должна происходить на условиях животного, а потому нельзя его к чему-либо принуждать.

Самые дружелюбные породы собак

Бультерьер;

"чайные собачки";

золотистый ретривер;

джек-рассел-терьер;

такса;

брахицефальные собаки;

уиппет;

китайская хохлатая;

северный шпиц-компаньон;

ретривер/ подружейные собаки.

Самые недружелюбные породы собак

Сторожевая пастушья собака;

первобытная борзая;

северный охотничий шпиц;

ездовые собаки;

нинчер/шнауцер;

немецкая овчарка;

новошотландский утиный ретривер;

среднеевропейские служебные собаки;

гладкий колли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили интеллект 13 пород собак и составили рейтинг.