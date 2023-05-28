Дом, милый дом: ученые рассказали о рисках развития депрессии у людей, живущих в пригороде

Последнее исследование дает представление о том, как городское планирование может влиять на состояние психического здоровья, выявляя связь между плотностью городской застройки и депрессией.

Несколько научных исследований показывают, что более густонаселенные районы лучше с точки зрения сохранения окружающей среды, но в то же время несут в себе повышенный риск депрессии. При этом низкая распространенность депрессии в сельской местности может показаться ожидаемой, пишет Science Alert.

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Городские жители имеют дело с такими стрессовыми факторами, как загрязнение воздуха, шум, изоляция, скудный солнечный свет, проникающий на первый этаж высоких многоквартирных домов, и это лишь некоторые из них.Эти стрессовые факторы могут объяснить повышенный на 39% риск депрессии, наблюдаемый в городских зонах Западной Европы и США. Однако не все городские районы одинаковы. Исследовательская группа недавно опубликовала исследование, в котором отмечается более высокий уровень депрессии у жителей пригородов по сравнению с жителями городских центров.

Ключевые аспекты

Ученые попытались определить наиболее важные элементы городского дизайна, влияющие на психическое здоровье, с целью формирования городов, способствующих как экологической устойчивости, так и психическому благополучию.

На одном гектаре земли может разместиться одинаковое количество людей в плотной малоэтажной застройке или в редких высотках. Высотки могут располагаться в оживленных деловых районах или в менее населенных городских районах с эксклюзивными квартирами с видом на просторную зеленую зону.

Пригородные районы обычно отличаются умеренной плотностью малоэтажных строений. Какой подход к проектированию следует предпочесть?

Международная команда, состоящая из ученых Йельского университета, Стокгольмского и Гевльского университетов, а также Орхусского и Копенгагенского университетов, просеяла значительный объем данных для их исследования. Используя методы искусственного интеллекта, они проанализировали спутниковые снимки всех зданий в Дании за три десятилетия (1987-2017) и классифицировали их по высоте и плотности застройки. Эти данные, в сочетании с адресами проживания, медицинскими и социально-экономическими реестрами Дании, позволили ученым контролировать известные факторы риска депрессии, такие как социально-экономические условия или история психических расстройств у родителей.

Их результаты не содержат убедительных доказательств того, что городские центры с высокой плотностью населения негативно влияют на уровень депрессии. Городские центры, предлагающие многочисленные возможности социального взаимодействия, могут быть полезны для психического здоровья.

Интересно, что сельские районы также не повышают риск психического здоровья. При поправке на социально-экономические переменные, самый высокий риск наблюдался в пригородах, характеризующихся односемейными малоэтажными домами. Удивительно, но многоэтажные дома в центральных районах или пригородах с легким доступом к открытым территориям, таким как парки или набережные, несли удивительно низкий риск.

Таким образом, тип региона, связанный с повышенным риском для психического здоровья, обычно характеризуется пригородными односемейными жилыми районами средней плотности.

Последствия для планирования

Повышенный риск депрессии в разросшихся малоэтажных пригородах может быть частично обусловлен длительными поездками на автомобиле, ограниченностью общественных мест и недостаточной плотностью населения для поддержания местного бизнеса, такого как магазины, кафе и рестораны. Однако могут действовать и другие факторы.

Это не означает отрицание потенциальных преимуществ жизни в пригороде. Некоторые могут предпочесть уединение, спокойствие и личное пространство для сада, которые предлагают пригороды.

Ученые стремились к тому, чтобы их исследование послужило основой для городского планирования. Исследование не является призывом к дальнейшему расширению автомобильно-зависимого пригородного односемейного жилья, если приоритетными задачами являются смягчение проблем психического здоровья и изменение климата. Более жизнеспособным подходом может быть инвестирование в многоэтажное жилье, которое снижает зависимость от личного транспорта, в сочетании со стратегическим пространственным планированием для улучшения доступа к набережным, каналам, озерам или городским паркам.

Улучшение существующих пригородов путем расширения доступа к городским услугам, общественным открытым пространствам и развития пешеходных кварталов в этих районах, ориентированных на автомобили, также может быть полезным. Исследование подчеркивает социальную природу человека. Определенная плотность населения необходима для создания оживленных сообществ, поддерживающих бизнес и общественный транспорт, и одновременно предлагающих восстанавливающие открытые пространства.

Жители Копенгагена, например, часто общаются вдоль канала за напитком или кондитерской. Эти районы балансируют между коммерцией и природой, создавая социальные точки. Городские центры также оказывают меньшее влияние на изменение климата по сравнению с зависимыми от автомобилей пригородными зонами. Хотя в исследовании учитываются доходы и безработица, на выбор жилья, несомненно, влияют социально-экономические факторы. Недвижимость вблизи зеленых зон или набережных в центрах городов, как правило, стоит дороже, чем дома в пригородах.

Таким образом, устранение возникающего неравенства, например, с помощью проектов жилья со смешанным доходом, имеет решающее значение для того, чтобы усилия по городскому планированию, направленные на повышение благосостояния, были инклюзивными и не усугубляли перемещение малообеспеченных сообществ.

Выводы исследования, сделанные в Дании, не могут быть универсальными из-за культурных и географических факторов, влияющих на психическое благополучие. Однако система, разработанная в данном исследовании, может послужить руководством для будущих исследований в различных глобальных контекстах.

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