Обнаружен уникальный объект: звезда так сильно взорвалась, что разлетелась по галактике

Астрономы обнаружили редкий пример мертвой звезды, улетающей от места взрыва сверхновой. При этом за звездой тянется хвост, как у кометы.

Группа ученых из Италии и Великобритании представила результаты нового исследования, в котором они обнаружили редкий пример мертвой звезды, которая в результате взрыва сверхновой улетает от места своего "рождения" с огромной скоростью. При этом звезда оставляет после себя след из радиоизлучения, пишет ScienceAlert.

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Астрономы обнаружили только четвертую подобную мертвую звезду, которая получила название PSR J1914+1054g. Эта звезда является пульсаром, который оставляет после себя след известный как туманность ударной волны, и пульсар улетает из остатка сверхновой с огромной скоростью.

Огромные звезды умирают в результате взрывов сверхновых, когда все их вещество улетает в окружающий космос, а ядро звезды сжимается до размеров маленькой сферы диаметром в 20 км. При этом появившаяся нейтронная звезда имеет массу более, чем в 2 раза превышающую массу Солнца.

Нейтронная звезда. Иллюстрация Фото: ESO

Очень часто нейтронные звезды остаются в центре остатка сверхновой (это то самое вещество, которое улетело в космос). Но иногда взрывы звезд приводят к тому, что нейтронные звезды покидают пределы этих остатков и улетают дальше. При этом после себя нейтронная звезда оставляет след в виде туманности.

Для образования такой туманности нейтронная звезда должна быть именно пульсаром, то есть объектом, который вращается вокруг своей оси с огромной скоростью и выпускает пульсирующие потоки излучения, ускоряемые мощным магнитным полем. Это же поле превращает заряженные частицы в ветер, который кружит вокруг пульсара и при взаимодействии с межзвездной средой появляется туманность пульсарного ветра.

Астрономы обнаружили редкий пример мертвой звезды, улетающей от места взрыва сверхновой. При этом за звездой тянется хвост, как у кометы Фото: ScienceAlert

Если же происходит особый взрыв сверхновой, то появляется ударная волна, которая направляет пульсарный ветер позади пульсара, и появляется похожий на кометный хвост. Это называется ударной волной пульсара и ее видно в радиодиапазоне.

На самом деле астрономы изучали двойную систему GRS 1915+105, которая состоит из черной дыры и обычной звезды с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного на юге Африки. Но в результате они обнаружили движение пульсара сквозь космос, позади которого тянется хвост. Как показало исследование, пульсар совершает полное вращение вокруг своей оси за 138 миллисекунд, и он движется из остатка сверхновой, где и появился.

Ученые выяснили, что длина пульсарного хвоста составляет примерно 40 световых лет, а примерный диаметр остатка сверхновой – 80 световых лет. Результаты наблюдений показали, что взрыв сверхновой, из-за которого появился остаток из вещества, а также сам пульсар произошел примерно 82 тысячи лет назад. При это скорость движения пульсара составляет примерно от 320 до 360 км/с.

По словам ученых это не самая быстрая звезда, которая летит свободно в космосе и ее скорости недостаточно, чтобы покинуть пределы Млечного Пути. Авторы исследования указывают на то, что их новое открытие поможет еще лучше понять природу самих пульсаров, а также процессов, которые происходят после взрыва сверхновой.

Как уже писал Фокус, через 100 лет астрономы наконец-то получили четкое представление о самой безумной теории Эйнштейна.