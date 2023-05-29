Через 100 лет астрономы наконец-то получили четкое представление о самой безумной теории Эйнштейна

Ученые вернули к работе особую обсерваторию, и она теперь работает еще лучше, чем раньше.

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После трехлетнего перерыва ученые в США включили детекторы, способные измерять гравитационные волны. Это едва заметная рябь в ткани пространства времени, которая путешествует через всю Вселенную и существование этих волн предсказывал еще Альберт Эйнштейн более 100 лет назад, пишет Inverse.

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В отличие от световых волн, гравитационным волнам не мешают ни галактики, ни звезды, ни газ и пыль, заполняющие Вселенную. Это значит, что их изучение помогает узнать намного больше о самых удивительных космических явлениях, объясняет Чэд Ханна из Университета штата Пенсильвания, США.

Начиная с 2020 года LIGO, лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, не работала, потому как проходила модернизацию. Она позволила повысить чувствительность детекторов LIGO.

Гравитационные волны

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, масса и энергия искажают форму пространства и времени. Искривление пространства-времени определяет, как объекты движутся по отношению друг к другу — это то, что люди воспринимают как гравитацию.

Гравитационные волны появляются в результате слияния черных дыр или нейтронных звезд. Этот процесс искривления пространства отправляет в космос волны, которые перемещаются как рябь на поверхности воды в озере.

Обсерватория LIGO Фото: Inverse

Первые наблюдения гравитационных волн

Хотя Альберт Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн еще в 1916 году, более 80 лет ученые не могли подтвердить их существование из-за отсутствия необходимых технологий.

Только в 2000 году в США была построена обсерватория LIGO, которая начала свою работу через 2 года. На само деле этот объект состоит из двух обсерваторий, одна из которых находится в штате Вашингтон, а другая — в штате Луизиана. Каждая обсерватория имеет форму гигантской буквы L с двумя "рукавами" длиной 4 км, расположенных под углом 90 градусов от центральной части.

В течение 8 лет ученые не обнаружили никаких признаков гравитационных волн, а потому в 2010 году LIGO была закрыта на модернизацию. Открывшись в 2015-м, обсерватория почти сразу же обнаружила гравитационные волны, возникающие в результате слияния двух черных дыр.

На начало 2020 года, прежде чем обсерватория снова была закрыта на модернизацию, ученые обнаружили почти 90 гравитационных волн, исходящих от слияния черных дыр и нейтронных звезд.

Обновление детекторов LIGO

В результате обновления детекторов, по словам Ханны, теперь лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория может обнаружить более слабые гравитационные волны, чего не могла делать раньше. В начале мая LIGO начала короткий тестовый запуск, а уже несколько дней назад были обнаружены гравитационные волны, возникающие во время слияния нейтронных звезд и черных дыр.

Ранее Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новый Нептун, где год длится всего 4 дня, а температура на планете составляет примерно 1200 градусов Цельсия.