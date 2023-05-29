Нефритовые "доспехи" для мертвецов: ученые объяснили необычный погребальный обряд в Китае

Во времена Империи Хань в Древнем Китае погребальные костюмы из нефрита были известны своей потрясающей красотой и историческим значением. Эти доспехи состояли из вырезанных вручную детализированных кусочков нефрита, причудливо соединенных между собой золотыми и серебряными нитями.

Роскошные погребальные костюмы из Древнего Китая времен Империи Хань можно смело считать одними из самых удивительных в истории. Эти чрезвычайные доспехи возрастом 2 000 лет тщательно изготовлены из нефритовых кусочков, вырезанных вручную и соединенных нитями из золота и серебра, пишет IFLScience.

Однако эти замечательные одежды не предназначались для любого. Их изготовляли только для лиц с исключительным богатством и огромным политическим весом, что придавало им еще большую привлекательность и загадочность.

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Нефрит играл важную роль на протяжении всей истории Древнего Китая. Даже в период неолита, который длился примерно с 3 500 до 2 000 года до н. э., этот прочный и надежный камень использовали для изготовления орудий труда и оружия.

Со временем нефрит стал все больше цениться за его предполагаемые мистические свойства, из него изготавливали различные ритуальные и декоративные предметы, а также изысканные ювелирные украшения. На момент возникновения династии Хань около 202 года до н. э. нефритовые изделия в основном имели анималистические мотивы и стали очень востребованными среди элиты.

Известный своей долговечностью и захватывающей эстетикой, нефрит символизировал чистоту, моральную целостность и даже бессмертие. Согласно ханьской системе верований, человек имел две составляющие своей души.

После смерти дух-душа (известный как "хун") отправлялся в путешествие в потусторонний мир, где находил свой приют в небесной обители бессмертных. Тем временем тело-дух оставалось на земле, погребенное в могиле, ожидая церемониальных обрядов для воссоединения со своим бестелесным собратом.

Нефрит играл ключевую роль в этом процессе, поскольку считалось, что его мистические свойства защищают как физическое тело, так и связанную с ним душу в могиле.

Связь нефрита с понятиями души и долголетия наиболее четко выражена в трудах Сыма Цяня, известного китайского историка 2-го века до нашей эры. В своих текстах он упоминает ханьского императора У, который владел нефритовым кубком с надписью "Долгой жизни повелителю людей".

Кроме того, известно, что император употреблял эликсир, изготовленный из нефритового порошка, смешанного с утренней росой, собранной на большой бронзовой тарелке, имевшей впечатляющие 6 метров в диаметре, и все это в амбициозном стремлении продлить свою жизнь. К сожалению, это стремление оказалось безуспешным.

Тем не менее, учитывая глубокое значение нефрита для концепции души, логично понять, почему династия Хань использовала такое большое количество этого драгоценного камня в своих погребальных практиках. Создание полных костюмов из нефрита для защиты бессмертия умершего является следующим логическим шагом в их верованиях.

Хотя рассказы о нефритовых костюмах циркулировали на протяжении веков, до конца 20-го века их существование в основном отвергалось как просто легенда. Однако в 1968 году находка двух полностью неповрежденных нефритовых костюмов развеяла эти сомнения. Эти впечатляющие костюмы были изготовлены из многочисленных маленьких пластинок цельного нефрита, тщательно соединенных между собой тонкими золотыми проволочками-нитями.

Выкопанные из могилы Лю Шэна, правителя династии Хань, и его жены принцессы Доу Ван, эти погребальные артефакты превратили ранее нетронутое место захоронения в одну из самых выдающихся археологических находок 20-го века.

Дальнейшие раскопки показали, что нефритовые костюмы были на удивление распространены среди аристократии династии Хань, развеяв остатки скептицизма.

Эти впечатляющие костюмы были изготовлены из многочисленных маленьких пластинок цельного нефрита, тщательно соединенных между собой тонкими золотыми проволочками-нитями Фото: Википедия

Согласно "Книге поздней Хань" (Hòu Hànshū), выбор нитей для изготовления этих костюмов зависел от социального статуса человека. Нефритовые костюмы с золотыми нитями были зарезервированы для императоров, тогда как серебряные нити украшали костюмы владельцев более низких рангов.

Медная нить считалась подходящей для сыновей и дочерей этих аристократов, тогда как шелк предназначался для меньшей знати. Лицам, стоявшим ниже в социальной иерархии, было строго запрещено украшать свои могилы такими престижными костюмами.

Традиция создания нефритовых костюмов, похоже, прекратилась во времена правления первого императора государства Вэй, в период Трех Царств, который охватывает период с 200 по 280 год нашей эры.

Расхитители могил представляли значительную угрозу, поскольку роскошь этих костюмов привлекала их внимание. Осознавая, что золотые и серебряные нити, которые скрепляли костюмы, были ценным товаром, эти грабители без колебаний уничтожали нефрит, чтобы получить их, что привело к отказу от этой роскошной традиции.

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