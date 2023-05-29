Арктика неумолимо "худеет". Ученые показали подробное истончение морского льда за последние 30 лет

Исследователи полагают, что потери таких больших площадей морского льда влияют на погоду и океанские течения.

Последние десятилетия ученые активно следят за развитием глобального потепления и климатическими изменениями в разных уголках планеты. На этот раз они использовали новую модель данных, чтобы показать беспрецедентно подробное и глобально сокращение морского льда в Арктике, пишет Cosmos Magazine.

Группа исследователей из отдела морского льда Инициативы Европейского космического агентства по изменению климата (ЕКА) опубликовали данные за последние три десятилетия, которые свидетельствуют о том, что морской лед Арктики неумолимо сокращается.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что истончение льда в полярных регионах влияет на глобальную погоду и океанские течения, а также местную дикую природу. Однако исследователи полагают, что потеря льда в Арктике также может изменить жизнь и местного коренного населения.

На изображении слева показана концентрация морского льда, полученная с помощью Eumetsat OSI SAF, а на изображении справа показан повышенный уровень детализации Фото: ESA

В ходе исследования ученые из ЕКА изучили высококачественные изображения, полученные инструментами, установленными на орбитальных спутниках метеорологического мониторинга Министерства обороны США. Далее они использовали специальный алгоритм, который сверяет снимки с данными спутниковой системы ЕКА Copernicus Sentinel.

В результате они получили чрезвычайно подробное картрирование арктического морского льда, в особенности у кромки воды. Теперь исследователи полагают, что их новая работа поможет исследователям, стремящимся понять, как потеря льда влияет на океан в целом, а также атмосферные системы.

По словам климатолога из Гамбургского университета Дирка Ноца, в данный момент ученых из разных уголков мира разрабатывают моделирование, которое позволит получить климатическую сетку разрешением всего в несколько километров.

График, показывающий протяженность морского льда в Арктике в конце лета (сентябрь), измеренную спутниками с 1979 по 2022 год Фото: ESA

Исследователи отмечают, что второй набор данных, характеризующий арктический морской лед в конце лета, демонстрирует сокращение площади покрытия более чем на 3 миллиона квадратных километров всего за последние около 40 лет.

Отметим, что в более ранних исследования этого года ученые пришли к выводу, что увеличение талой воды, высвободившейся из "оков" полярных льдов, снизит скорость опрокидывания питательных веществ в Южном океане на рекордные 40%.

Исследователи также подтвердили, что в данный момент Арктика переворачивается на 30% медленнее, чем в 1990-х годах. Это стало еще одним доказательством того, что таяние пресноводного льда разбавляет и нарушает этот процесс, а также лишает морские экосистемы необходимого питания.

Ранее Фокус писал о том, что пульс океана останавливается: таяние антарктических льдов замедляет крупнейшее течение.