Пульс океана останавливается: таяние антарктических льдов замедляет крупнейшее течение

Исследователи предупреждают, что замедление крупного глубоководного течения может обернуться беспрецедентными последствиями для климата.

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Десятилетиями ученые предупреждают, что в ближайшие годы человечество столкнется с последствиями своих действий, в том числе с резкими климатическими изменениями. Однако новое исследование предполагает, что это может произойти раньше, чем мы полагали, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученый из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) заявил о том, что с 90-х годов опрокидывающая циркуляция Южного океана уменьшилась почти на треть (30%), что уже привело к повышению уровня моря и замедлению климата. Ученые полагают, что виной всему таяние антарктических льдов и далее ситуация будет лишь усугубляться — в конечном счете это может иметь критические последствия для климата Земли и уровня моря.

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Отметим, что глобальная система циркуляции, также известная как опрокидывающая циркуляция Южного океана, играет важную роль во влиянии на климат нашей планеты, в том числе речь идет о характере осадков и потеплении в целом. Кроме того, именно эта система определяет, сколько именно углекислого газа и тепла хранит Мировой океан.

По словам соавтора исследования, океанографа и эксперта, доктора Стива Ринтоула, замедление этого важного глубоководного исследования может иметь серьезные последствия, включая:

повышение уровня моря;

изменение погодных условий;

лишение морских экосистем важных питательных веществ.

По словам Ринтоула, замедление опрокидывающей циркуляции действительно вызывает беспокойство, так как фактически оно затронет очень многие аспекты жизни на Земле, включая климат, уровень моря и морскую жизнь.

Исследователи отмечают, что данное открытие было сделано спустя несколько месяцев после моделирования, в котором также участвовал Ринтоул. Тогда исследователи обнаружили, что уже к середине столетия кровообращение океана замедлится на 40%. Теперь исследователи полагают, что предыдущие прогнозы были весьма консервативными, ведь в океане уже произошли изменения, которые должны были наступить лишь через десятилетия.

Отметим, что опрокидывающая циркуляция возникает в холодных и плотных водах, которые глубоко погружаются с континентального шельфа Антарктиды и распространяются в океанические бассейны по всему миру. Именно оно, по сути, доставляет кислород в глубины океана и возвращает питательные вещества на его поверхность.

Ринтоул с коллегами обнаружили, что замедление вызвано тем, что плотная шельфовая вода, увы, не такая плотная, как раньше, потому как она уже не такая соленая. Причиной тому таяние антарктического ледникового льда, которое привели к увеличению объемов пресной воды, что увеличило плавучесть.

Исследователи отмечают, что наибольшее внимание они сосредоточили на изменениях опрокидывающей циркуляции в австралийском антарктическом бассейне. Однако они полагают, что это происходит по всему миру.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в период с 1994 по 2017 годы чистое замедление обращения составило 0,8 свердрупа (скорость потока, эквивалентная 1 миллиону кубических метров в секунду) за десятилетие. Также исследователи обнаружили, что в период с 2009 по 2017 годы наблюдалось временное увеличение скорости глубоководного потока, однако этого оказалось недостаточно.

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