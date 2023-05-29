Обмануться за 10 секунд. Что такое "иллюзия сундука", и почему она ставит людей в тупик

Сможете ли вы обнаружить скрытые фигуры за 10 секунд или предпочтете быть обманутыми?

В последнее время в социальных сетях все чаще появляются оптические иллюзии, которые буквально ставят людей в тупик. Так, новым трендом стала "Иллюзия сундука", которая была разработана еще в 2006 году, пишет Daily Mail.

Речь идет об оптической иллюзии, которая была разработана профессором психологии и визуального развития Стэнфордского университета в Калифорнии, Энтони Норсией. Сама картинка представляет собой изображение "сундуков" или утопленных панелей, которые часто украшают потолки. Однако изображение также таит в себе 16 кругов, спрятанных на виду. Как только люди замечают их, это вызывает хаос в глазах, поскольку кажется, будто наше зрение переключается между двумя формами.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам автора оптической иллюзии, когда человек впервые смотрит на изображение, он "неизменно не видит 16 кругов, отделенных от фона". С большой вероятностью человек заметит ряд прямоугольников, которые часто также называют "дверными панелями".

Профессор отмечает, что иллюзия противопоставляет сигналы сегментации тому, что кажется очень ильным предварительным знанием для интерпретации изображения "как трехмерных структур с закрытыми границами". Создав эту оптическую иллюзия профессор провел ряд экспериментов, в которых приняли участие около сотни человек. Результаты свидетельствовали о томи, что людям в среднем необходимо около 45 секунд, чтобы увидеть круги.

По словам Норсии, он обнаружил, что некоторым реципиентам требовалось больше времени, чтобы заметить круги, тогда как некоторые могли заметить их через весьма короткий промежуток — от 10 до 15 секунд.

Круги изначально трудно заметить, но их можно найти между прямоугольниками Фото: Anthony Norcia

Отметим, что "Иллюзия сундука" изначально разлетелась по Twitter после публикации итальянского инженера Массимо Оргиацци. Судя по реакции людей в социальных сетях, людям в действительности требуется некоторое время, чтобы заметить круги, которые расположены между прямоугольниками.

Ученые отмечают, что оптическая иллюзия играет на том факте, что зрительный мозг сильно приспособлен к идентификации объектов в том, что мы видим — в данном случае, речь идет о деревянных прямоугольных панелях. К тому же прямоугольники чаще встречаются в нашей повседневной жизни, чем круги, а потому мозг может быть приспособлен к восприятию прямоугольных форм.

Исследователи из Института мозга Квинследского университета отмечают, что, на самом деле, оптические иллюзии работают, потому что наши глаза и мозг "общаются на максимально простом языке". Фактически это можно сравнить с ребенком, который еще не знает много слов. В большинстве случаев это не является проблемой, однако порой наш мозг заполняет "недостающие пробелы". В основном догадки верны, но порой случаются и сбои, как, например, в этом случае.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, как оптическая иллюзия обманывает наш мозг и меняет цвет глаз.