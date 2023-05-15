Хитрая уловка. Ученые показали, как оптическая иллюзия обманывает наш мозг и меняет цвет глаз (фото)

Иллюзионист Дин Джексон показал, как работает трюк с глазами женщины и красным фильтром.

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Человеческий мозг — сложная и хрупкая конструкция, но порой он также может поддаваться на различные трюки и уловки. Например, на днях иллюзионист Дин Джексон показал, как работает умопомрачительная иллюзия, которая "обманывает наш мозг", заставляя видеть то, чего нет, пишет Daily Mail.

Трюк заключается в том, чтобы взглянуть на фото женщины и сказать, какого цвета ее глаза. Увы, с большой вероятностью ваш мозг падет жертвой умопомрачительной оптической иллюзии, поскольку вам, вероятно, покажется, что глаза женщины синие. Однако правда заключается в том, что на самом деле ее глаза серые, что становится более очевидным, когда с изображения удаляется красный фильтр, а рядом с глазами помещается серая полоса.

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Этим трюком поделился иллюзионист Дин Джексон, который также и объяснил, как это работает. По его словам, "магия" заключается в том, что наш мозг обнаруживает пигмент, серую область вокруг зрачка, и предполагает, что красный фильтр уловил синий свет. Поэтому на мозг пытается помочь нам, как бы возвращая синий цвет в картину, тем самым полностью вводя нас в заблуждение.

Дело в том, что в задней части человеческого глаза расположены фоторецепторы — клетки, которые реагируют на падающий внутрь свет. Они могут быть двух типов:

"палочки", чувствительные к движению и ночному видению;

"колбочки", способные определять цвет.

По словам исследователей, у человека есть три типа колбочек, и каждый и них наиболее чувствителен к определенному цвету: красному, зеленому или синему. В то же время красный фильтр пропускает только красный свет, поэтому любые другие цвета должны отображаться серыми или черными, включая зеленый и синий.

Ваш мозг обнаруживает пигмент — серую область вокруг зрачка — и предполагает, что красный фильтр уловил синий свет Фото: TikTok

Ученые объясняют, что исходное изображение женщины черно-белое, однако когда красный фильтр наносится поверх, цвет глаз становится голубым. Однако, если наш мозг распознает контекст изображения и считает, что оно должно выглядеть голубым, он может интерпретировать серый свет как таковой. Поэтому, когда мы увеличиваем изображение и оно больше не выглядит как глаз, радужная оболочка кажется серой, какой она есть на самом деле.

Исходное изображение женщины черно-белое Фото: TikTok

Кстати, статистика свидетельствует о том, что лишь около 3% населения планеты имеют серые глаза, около 8-10% — голубые.

Ранее Фокус писал о том, что ученые ответили, как оптическая иллюзия заставляет видеть растущую черную дыру.