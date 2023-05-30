Идеальная скорость. Как лучше худеть: медленно или быстро, — отвечают эксперты

Исследования быстрых и медленных методов сбрасывания килограммов, представленные учеными, могут стать для вас "дорожной картой" в похудении.

Как правило, медленное снижение веса считается более здоровым и долговременным решением. Программы, обещающие быструю потерю веса, часто называют "хайповыми" диетами, печально известными своим экстремальным ограничением калорий или запретительными правилами питания. С помощью исследований, эксперт в области лечения ожирения Ник Фуллер объясняет результативность тех или иных подходов в похудении вместе с Science Alert.

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Чтобы понять разницу в подходах, необходимо дать количественную оценку медленной и быстрой потере веса. Власти предержащие рекомендуют сбрасывать от 0,5 до 1 килограмма каждую неделю, что определяет "медленное" снижение веса. Быстрая" или "стремительная" потеря веса – это темп, превышающий потерю 1 килограмма в неделю в течение значительного периода времени.

Многочисленные исследования дают представление об успешности этих подходов. В одном исследовании, приняли участие 200 человек. Их распределили случайным образом на группы, придерживающиеся либо быстрого, либо медленного режима похудения — 12 недель против 36 недель — с целью снижения веса на 15 процентов. Группа быстрого похудения в значительной степени полагалась на низкокалорийные заменители пищи, в то время как группа медленного похудения получала консультации в соответствии с Австралийским руководством по здоровому питанию с ежедневной целью дефицита 500 калорий. К концу соответствующих периодов 50 процентов участников медленной группы и 81 процент участников быстрой группы достигли снижения веса на 12,5 процента или более.

Затем эти успешные худеющие были переведены на поддерживающую диету на срок около 3 лет. К этому рубежу около 76 процентов обеих групп вновь набрали потерянный вес, независимо от скорости их первоначального снижения.

Другое убедительное исследование, в котором приняли участие 101 женщина в постменопаузе, склонилось в пользу быстрой потери веса в течение трех лет. Тем не менее, исследования показывают, что потеря веса — это только часть истории. Мы также должны учитывать такие факторы, как изменения в составе тела и плотности костной ткани.

Всесторонний мета-анализ наглядно демонстрирует эти переменные. Несмотря на то, что потеря веса при медленном и быстром методах была одинаковой, медленный метод превзошел быстрый с точки зрения метаболических преимуществ или количества калорий, сжигаемых в состоянии покоя. Эти два метода были равны в плане потери мышечной массы, но медленный метод обеспечивает лучшее соотношение жира к мышцам и меньшее снижение плотности костей, что защищает от хрупкости костей и остеопороза.

Но как же обстоят дела с другими методами диеты? Похоже, что вердикт таков: дело не в типе диеты, высокобелковой, низкоуглеводной или высокожировой, а в том, что происходит потеря веса. Тенденция прерывистого голодания, похоже, также не принесла значительных результатов, что свидетельствует о том, что наш организм умеет препятствовать усилиям по снижению веса.

Вступая на путь снижения веса, необходимо учитывать роль метаболизма. Значительное снижение веса может привести к уменьшению скорости метаболизма в состоянии покоя — энергии, сжигаемой во время бездействия, — что имеет решающее значение для поддержания веса. К сожалению, он редко восстанавливается до уровня, предшествовавшего диете, даже после набора веса. Однако исследования показывают, что медленное снижение веса и программы, включающие физические упражнения, помогают сохранить скорость метаболизма в состоянии покоя лучше, чем быстрое снижение веса.

Быстрые диеты для похудения также чреваты потенциальными проблемами со здоровьем, такими как повышенный риск образования желчных камней, дефицит питательных веществ, приводящий к ухудшению иммунной функции, усталость и снижение плотности костной ткани, что затрудняет удовлетворение потребностей в питании.

Устойчивость — еще одна проблема диет для быстрого похудения, которые часто исключают основные группы продуктов. Они также могут включать нерациональные заменители пищи. В конечном итоге, независимо от выбранного метода похудения, поддержание веса остается серьезным препятствием. Наш организм стремится к заданному весу, внося физиологические коррективы, чтобы противостоять потере веса — механизм, восходящий к нашим предкам-охотникам-собирателям.

В заключение следует отметить, что долгосрочный успех в снижении веса зависит от научно обоснованных программ, наблюдения со стороны медицинских работников и постепенного изменения образа жизни, включающего диету, физические упражнения и сон — все это направлено на воспитание здоровых привычек на всю жизнь.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.