С кроличьими ушами и монобровью: у побережья Бали засняли причудливого морского слизня (фото)

Удивительное фото фиолетового морского пришельца принесло победу фотографу дикой природы на конкурсе.

В глубинах океана скрываются миллионы различных чрезвычайно причудливых существ, и порой фотографам дикой природы удается сделать их удивительные кадры. Чего только стоит фото этого фиолетового морского слизня, который напоминает инопланетянина с кроличьими ушами и монобровью, пишет IFLScience.

Этот удивительный инопланетный морской слизень Tambja morosa был замечен у побережья Бали, Индонезия. Тогда морскому фотографу Алексею Пермякову удалось сделать его фото, которое позже было представлено на выставке Ocean Art 2022 и заняло первое место в категории голожаберных моллюсков.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Внимание фотографа морской слизень привлек своим необычным внешним видом, а именно набором ринофоров: хемосенсорных структур, которые немного напоминают кроличьи уши, торчащие из головы голожаберных моллюсков и других брюхоногих моллюсков. Кроме того, сложно не заметить другие структуры, которые напоминают усы и широкую монобровь.

Цвет этих голожаберных моллюсков может варьироваться от темно-синего до черного, а вырастают они всего до 8 сантиметров в длину, что весьма выделяет этот вид среди других океанских морских слизней. Кроме того, представители этого вида обладают морщинистой кожей, которая и вдохновила фотографа назвать изображение "Ребристый".

Фото заняло 1-е место в категории голожаберных моллюсков с фотографией "Ребристый" Фото: Aleksei Permiakov/Ocean Art 2022

Отметим, что этот вид также известный как угрюмый или мрачный голожаберник. Как правило, они встречаются в водах Филиппин, Индонезии, Таиланда, Мьянмы, Малайзии, Новой Зеландии, Соломоновых островов, Тайваня, Австралии, Французской Полинезии, Фиджи и Гавайев.

По словам фотографа, во время пандемии коронавируса они с женой застряли на Бали, а потому им представилась отличная возможность для макросъемки. Они исследовали Туламбен и совершили серию погружений, где и заметили удивительного инопланетного моллюска.

По словам автора снимка, Tambja morosa — относительно крупный вид, а потому ранее фотограф не использовал макросъемку. Однако в этот раз он решил сосредоточиться на ринофорах моллюска и их удивительной структуре. Он также использовал программу для постобработки, обрезал и отразил изображение, а также добавил немого резкости ребристым структурам моллюска. В результате у него получился отличный снимок, удостоенный награды.

Ранее Фокус писал о том, откуда пришел "змеиный кот" и почему фото с ним завирусилось в Сети.