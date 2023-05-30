Может ли быть у Вселенной центр: если его нет, то почему

Наш мозг не может осознать бесконечность Вселенной и даже если у нее есть центр, то скорее всего, он находится за ее пределами.

Согласно самой главной теории появления нашей Вселенной, то 13,8 млрд лет назад пространство и время появились в результате Большого взрыва. Если был такой взрыв, то значит существовала какая-то начальная точка, с которой все и началось и ее можно считать центром Вселенной. Но на самом деле все гораздо сложнее и скорее всего такого центра не существует. По крайней мере в самой наше Вселенной. Почему так, объясняют ученые изданию IFLSciеnce.

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Начало всего

Чтобы понять природу Большого взрыва, нужно понимать, что весь космос одновременно появился во всех направлениях. То есть взрыв произошел везде, а не в одной конкретной точке, хотя это очень сложно представить. Пространство и время появились одновременно за очень маленькие доли секунды и заняли если можно так сказать огромную территорию. После чего еще через мгновение Вселенная начала стремительно расти и ее рост не прекращается и сейчас.

Согласно самой главной теории появления нашей Вселенной, то 13,8 млрд лет назад пространство и время появились в результате Большого взрыва Фото: space.com

Получается, если начало Вселенной было везде, то не было конкретной точки, где все началось, ведь изначально все расстояния во Вселенной были равны нулю. Поэтому каждая точка в космосе фактически находилась в одном и том же месте — везде. Это сложно представить человеческому мозгу, как и осознать тот факт, что Вселенная может быть вечной и бесконечной. Хотя по этому поводу еще ведутся научные дискуссии.

Центр Вселенной: существует ли он вообще?

Итак, можно ли говорить о том, что у Вселенной есть центр? Если ответить коротко, то такого центра не существует. Но есть более длинное объяснение этому, говорит физик Питер Коулз из Университета Мейнут, Ирландия.

Считается, что вся известная нам Вселенная имеет диаметр 94 млрд световых лет. Что значит известная? Это значит, что это только та часть космоса, которую могут увидеть люди с помощью телескопов. С этой точки зрения мы находимся в центре Вселенной.

Весь видимый космос, как определяют сейчас ученые, изотропный и однородный. Что это значит? Изотропный означает, что все видимое нами пространство имеет абсолютно одинаковые физические свойства и они не зависят от направления. Однородный означает, что космос даже в самом большом масштабе имеет везде одинаковые характеристики.

Считается, что вся известная нам Вселенная имеет диаметр 94 млрд световых лет Фото: NASA

Таким образом можно получить некоторое представление о том, какой является вся Вселенная, а не только та часть, которую мы можем видеть. Пока что неизвестно точно имеет ли предельный размер Вселенная или же она бесконечна, неизвестно также на что похожа абсолютно вся Вселенная. Возможно видимая нам часть космоса имеет свои уникальные особенности, а может быть она такая же, как и остальная часть космоса.

Многие ученые склоняются к тому, что на самом деле Вселенная бесконечна, а то, что является бесконечным, не может иметь единого центра. Если предположить, что космос будет существовать вечно, то скорее всего также он не может иметь какой-то середины. Но это также невозможно представить человеку.

Центр Вселенной находится где-то там

Некоторые ученые предполагают, что на самом деле Вселенная может не существовать вечно и к тому же может иметь определенный размер, то есть она не бесконечна. По словам Коулза, учитывая наше восприятие мира, то все, что имеет конечный размер, например, куб или сфера (если Вселенная имеет такую форму), должны иметь центр. Но известную нам геометрию нельзя соотносить с геометрией Вселенной, имеющей определенный размер. Нужно учитывать присутствие искривления пространства, но наш мозг не может представить искривление пространства в трех измерениях.

"Существует очень простая, хотя и несовершенная, аналогия. Если представит поверхность сферы, то есть это все пространство, которое мы имеем, то у нее нет центра. Ведь центр сферы находится за пределами этого пространства. То есть, если представить сферу, как вложенную в трехмерное пространство, то и ее центр находится в этом трехмерном пространстве. Но если все, что мы имеет, это двухмерное пространство, то у него нет центра", — говорит Коулз.

Именно поэтому у нашей Вселенной нет центра. Хотя наши законы физики работают в четырех измерениях, которые включают еще и время. Если говорить о многих измерениях, то искривленное пространство и время предполагают существование центральной точки. Но у учитывая вышесказанное, даже если этот центр и существует, то он скорее всего находится за пределами нашей Вселенной.

Как уже писал Фокус, новое исследование предполагает, что на 30% планет в Млечном Пути может быть внеземная жизнь. Сотни миллионов планет, которые вращаются вокруг самых распространенных звезд в нашей галактики, могут быть пригодными для жизни.