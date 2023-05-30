На 30% планет в Млечном Пути может быть внеземная жизнь: что выяснили ученые

Согласно исследованию, сотни миллионов планет, которые вращаются вокруг самых распространенных звезд в нашей галактики, могут быть пригодными для жизни.

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Ученые из Университета штата Флорида, США, представили новое исследование, в котором говорится о том, что на примерно 30% экзопланет в Млечном Пути может существовать жизнь. Для таких выводов есть веские причины, пишет Forbes.

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Сотни миллионов экзопланет, то есть планет, которые находятся за пределами Солнечной системы, могут иметь все необходимые условия для развития и поддержания жизни, считают авторы нового исследования. Все эти планеты вращаются вокруг звезд, принадлежащих к типу красные карлики. Эти звезды меньше, чем наше Солнце, они более холодные и излучают меньше тепла и света. Тем не менее они составляют примерно 75% из 200 млрд звезд в Млечном Пути.

По словам Шейлы Сэгир из Университета штата Флорида, свои выводы ученые сделали на основе данных исследований далеких 150 экзопланет, которые вращаются вокруг красных карликов. Астрономы использовали архивные данные космического телескопа Кеплер, который уже прекратил свою работу, но успел обнаружить более 2600 планет.

Хотя звезды красные карлики и являются самыми распространенными в нашей галактике, окружающая их среда значительно отличается ото окружающей среды Солнца. Из-за того, что эти звезды излучают меньше света и тепла, то зона обитаемости этих звезд находится ближе к ним. Зоной обитаемости называют регион космоса вокруг звезды, где существуют планеты с достаточно комфортной температурой, то есть здесь температура не слишком низкая, и не слишком высокая. То есть такие планеты не являются замерзшими объектами, или же раскаленными планетами.

Сотни миллионов экзопланет могут иметь все необходимые условия для развития и поддержания жизни, считают авторы нового исследования Фото: Forbes

По словам Сэгир, если на такой планете существует боле менее умеренная температура, то это значит, что на поверхности планеты могла остаться вода в жидком виде. Для появления жизни на Земле была необходима эта важнейшая среда, то есть и на других планетах вода может стать источником жизни.

В то же время, если экзопланета находится в зоне обитаемости красного карлика, но вращается слишком близко к своей звезде, то сильные вспышки и большое количество тепла могут не позволить зародится любой жизни на планете. Ученые выяснили, что подобное происходит в тех звездных системах, где имеется всего одна планета. Таких систем существует примерно 2/3 в нашей галактике, но остальные примерно 30% систем состоят из двух и более экзопланет.

Согласно новому исследованию, именно в этих системах на некоторых небольших каменистых экзопланетах может существовать жизнь, ведь на них имеются все необходимые для этого условия. Такие планеты находятся дальше от своих звезд, имеют круговую более постоянную орбиту и в то же время находятся в зоне обитаемости.

По словам Сэгир, в ближайшие 10 лет нужно сосредоточить свое внимание на поиске и тщательном изучении таких небольших каменистых планет рядом с красными карликами, где может быть и жидкая вода на поверхности и соответственно живые организмы.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что вокруг Земли летают пришельцы из других звездных систем, среди которых могут быть и зонды инопланетян. Новое исследование предполагает, что вокруг нашей планеты могут вращаться межзвездные объекты подобные известному Оумуамуа.