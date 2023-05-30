На 30% планет у Чумацькому Шляху може бути позаземне життя: що з'ясували вчені

Згідно з дослідженням, сотні мільйонів планет, які обертаються навколо найпоширеніших зірок у нашій галактиці, можуть бути придатними для життя.

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Вчені з Університету штату Флорида, США, представили нове дослідження, в якому йдеться про те, що приблизно на 30% екзопланет у Чумацькому Шляху може існувати життя. Для таких висновків є вагомі причини, пише Forbes.

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Сотні мільйонів екзопланет, тобто планет, що знаходяться за межами Сонячної системи, можуть мати всі необхідні умови для розвитку та підтримання життя, вважають автори нового дослідження. Всі ці планети обертаються навколо зірок, що належать до типу червоних карликів. Ці зірки є меншими, ніж наше Сонце, вони холодніші та випромінюють менше тепла та світла. Проте вони становлять приблизно 75% із 200 млрд зірок у Чумацькому Шляху.

За словами Шейли Сегір з Університету штату Флорида, свої висновки вчені зробили на основі даних досліджень далеких 150 екзопланет, що обертаються навколо червоних карликів. Астрономи використовували архівні дані космічного телескопа Кеплер, який вже припинив свою роботу, але встиг виявити понад 2600 планет.

Хоча зірки червоні карлики і є найпоширенішими в нашій галактиці, їх навколишнє середовище значно відрізняється від навколишнього середовища Сонця. Через те, що ці зірки випромінюють менше світла і тепла, то зона, придатна для життя цих зірок знаходиться ближче до них. Зоною, придатною для життя називають регіон космосу навколо зірки, де існують планети з досить комфортною температурою, тобто тут температура не дуже низька, і не дуже висока. Тобто такі планети не є замерзлими об'єктами, або розпеченими планетами.

Сотні мільйонів екзопланет можуть мати всі необхідні умови для розвитку та підтримання життя, вважають автори нового дослідження Фото: Forbes

За словами Сегір, якщо на такій планеті існує більш помірна температура, то це означає, що на поверхні планети могла залишитися вода в рідкому вигляді. Для появи життя на Землі було необхідне це найважливіше середовище, тобто і на інших планетах вода може стати джерелом життя.

У той же час, якщо екзопланета знаходиться в зоні, придатній для життя червоного карлика, але обертається занадто близько до своєї зірки, то сильні спалахи і велика кількість тепла можуть не дозволити зародитися будь-якому життю на планеті. Вчені з'ясували, що подібне відбувається в тих зіркових системах, де є лише одна планета. Таких систем існує приблизно 2/3 у нашій галактиці, але решта приблизно 30% систем складаються з двох і більше екзопланет.

Згідно з новим дослідженням, саме в цих системах на деяких невеликих кам'янистих екзопланетах може існувати життя, адже на них є всі необхідні для цього умови. Такі планети знаходяться далі від своїх зірок, мають більш постійну орбіту і в той же час знаходяться в зоні, придатній для життя.

За словами Сегір, у найближчі 10 років потрібно зосередити свою увагу на пошуку та ретельному вивченні таких невеликих кам'янистих планет поряд із червоними карликами, де може бути й рідка вода на поверхні та відповідно живі організми.

Як вже писав Фокус, вчені вважають, що навколо Землі літають прибульці з інших зіркових систем, серед яких можуть бути і зонди інопланетян. Нове дослідження передбачає, що навколо нашої планети можуть обертатися міжзоряні об'єкти подібні до відомого Оумуамуа.