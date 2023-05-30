Тайны происхождения серебра: когда наладили торговые связи между Древним Египтом и Грецией

Новые научные данные раскрывают разветвленные торговые связи между древними греками и древними египтянами в бронзовом веке, бросая вызов предварительным предположениям. В этом открытии ученым помог браслет, принадлежавший египетской царице.

Недавняя публикация позволила по-новому взглянуть на древний мир глобализированной торговли, раскрыв давние связи между древними греками и древними египтянами, уходящими в ранний бронзовый век, примерно в 2600 году до нашей эры, пишет ABC NEWS.

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В этом новаторском отчете команда археологов из Австралии, Франции и США исследовала серебряные артефакты из Древнего Египта, обнаружив торговую сеть с древними греками, которая не только охватывала большее географическое пространство, но и имела значительно более древнее происхождение, чем считалось ранее.

Авторы подчеркивают, что Египет не имел собственных источников серебряной руды, и серебро редко появлялось в египетских археологических материалах до среднего бронзового века. Они пишут: "Удивительно, но соотношение изотопов свинца согласуется с рудами с Кикладов (острова Эгейского моря, Греция) и, в меньшей степени, с Лавриона (Аттика, Греция), а не отделяется от золота или электрума, как предполагали ранее. Источники в Анатолии (Западная Азия) могут быть исключены с высокой степенью уверенности".

Эти находки проливают свет на торговую сеть древних египтян бронзового века, которая достигала Кикладских островов, эллинских городов в Анатолии (современная Турция), острова Крит и Лавриона на материковой части Греции. Важным артефактом, что раскрывает взаимосвязь этих цивилизаций, является серебряный браслет, который, как было обнаружено, принадлежал царице Хетеферес I.

В течение нескольких десятилетий эти украшения оставались неисследованными. Ведущий автор отчета, Карин Совада с кафедры истории и археологии Университета Маккуори в Сиднее, возглавила анализ образцов из коллекции, хранящейся в Музее изобразительных искусств в Бостоне. Они использовали различные научные методы для определения эссенциального и минералогического состава. Кроме того, соотношение изотопов свинца было применено для понимания природы и металлургической обработки металла и определения потенциальных источников руды.

Исследование поперечного сечения фрагмента браслета, принадлежавшего царице Хетеферес, выявило доказательства многократного отжига и холодной обработки молотком при создании артефакта. Эти анализы позволили сделать вывод, что Египет и Греция занимались торговлей на дальние расстояния раньше, чем это было известно ранее. Важно, что это исследование предоставляет первые научные доказательства того, что серебро поставлялось с островов Эгейского моря в Грецию.

Совада подчеркнула важность этой древней торговой сети для понимания истоков глобализации, заявив: "Этот вид древней торговой сети помогает нам понять начала глобализированного мира". Она также отметила, что серебряные браслеты, связанные с царицей Хетеферес, дают ценную информацию о ее жизни и образе жизни.

Браслеты представляют самую большую и известную коллекцию серебряных артефактов из раннего Египта Фото: Macquarie University (Photographer: Mohammedani Ibrahim, August 11, 1929)

По словам д-ра Совады, браслеты представляют "по сути, единственное крупномасштабное серебро, которое существует для этого периода третьего тысячелетия до нашей эры". Возникновение египетского государства в этот период проливает свет на эти артефакты, поскольку они способствуют пониманию торговых сетей и экономических основ Древнего Египта.

Торговые сети в Египте стали более полно документированными в последующие периоды, такие как Среднее и Новое царство, когда административные и торговые записи были записаны на папирусе. Однако от Старого царства, которое предшествовало этим эпохам, сохранилось немного документов.

Хотя изотопный анализ свинца был проведен на серебряных предметах Среднего царства, а некоторые артефакты в Метрополитен-музее в Нью-Йорке считаются происходящими из материковой Греции, научные доказательства ранней торговли между Египтом и Грецией до сих пор были скудными.

Относительно происхождения серебра, д-р Совада объяснила, что оно не происходит непосредственно с Кикладов, а получено через посредников в Библосе, с которыми египтяне имели налаженные связи. Библ сыграл решающую роль в содействии приобретению серебра из Эгейского моря, которое впоследствии было получено египетским государством через эту торговую сеть.

Подытоживая, это исследование дает захватывающее представление о древних торговых связях между древними греками и древними египтянами в начале бронзового века, опровергая предыдущие предположения и обнаруживая разветвленную и долговременную сеть.

Открытие серебряного браслета, принадлежавшего царице Хетеферес I, не только проливает свет на взаимосвязь этих цивилизаций, но и предоставляет ценные свидетельства ранней торговли на дальние расстояния и способствует нашему пониманию возникновения египетского государства.

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