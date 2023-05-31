Волшебное прикосновение золота. Ученые нашли простой способ избавить вино от неприятного запаха

Исследователи полагают, что новые пластины можно будет использовать на любом этапе производства и они избавят от запаха "резины" или "тухлых яиц".

Помимо красивой этикетки и бутылки виноделам также приходится учитывать множество других факторов, в том числе вкус и запах. Последний при этом может оказаться весьма неприятным и нежелательным, пишет Science Alert.

Речь идет об ароматах, которые мы могли бы описать как "тухлые яйца", "резина" и "консервированная кукуруза". Подобные запахи часто называются "восстановительными" и создаются летучими соединениями серы (VSC) в жидкости. Отметим, что данные соединения могут влиять на разные типы вин: красные и белые, крупномасштабные и мелкие производства. По сути они являются одними из самых дорогостоящих головных болей виноделов.

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В новом исследовании ученых из Австралийского научно-исследовательского института вина и Университета Флиндерса в Австралии предложили решение этой проблемы. Исследователи полагают, что исправить ситуацию помогут наночастицы золота, которые могут быстро и экологически безопасно удалить из жидкости большое количество серы.

Известно, что летучие соединения серы, вроде сероводорода, метантиола и этантиола, связаны с "восстановительными" ароматами и почти в трети случаев являются причиной всех "винных пороков". Исследователи отмечают, что эти соединения оказывают существенное влияние на аромат вина и его воспринимаемое качество, а следовательно и предпочтения потребителей.

Ученые отмечают, что выбрали наночастицы золота из-за того, как этот металл связывается с определенными молекулами серы. В ходе исследования ученые нанесли специально разработанное тонкое плазменное полимерное покрытие на поверхность нейтральной подложки, а затем прикрепили к ней наночастицы.

Далее ученые протестировали в лаборатории небольшие полоски с покрытием, усиленные наночастицами золота, на образцах красного и белого вина с высоким содержанием VSC. Результаты исследования свидетельствуют о том, что после 24 часов воздействия из вина были удалены до 45% свободного сероводорода вместе с другими нежелательными соединениями, в том числе и сетантиол.

Ученые отмечают, что данные пластины весьма универсальны, а потому их вполне можно использовать на оборудовании на любой стадии винодельческого производства: от фильтрационных устройств до декантеров и упаковочных материалов. По словам главного научного сотрудника Австралийского научно-исследовательского института вина, Агнешка Мерчинска-Васильева, ключевым преимуществом данного метода является то, что его легко развернуть и извлечь. Простыми словами, все, что потребуется виноделам добавить смарт-поверхность в вино, а затем извлечь ее по истечении необходимого срока.

Исследователи отмечают, что потребуется немного времени и дополнительных испытаний, чтобы вынести данный метод за пределы лаборатории, но отмечают, что он выглядит весьма перспективно.

Ранее Фокус писал, что ученые считают, что любимое вино раскрывает характер человека.