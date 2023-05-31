Сокровища династии Шан. В Китае найдены роскошные артефакты при раскопке древних гробниц

Династия Шан существовала в Китае в 1600 – 1046 до н. э. Это первое государство, существование которого подтверждено не только археологическими находками, но и эпиграфическими грамотными упоминаниями. Сегодня археологи открыли новые страницы истории.

Национальная администрация культурного наследия обнародовала последние археологические находки, связанные с династией Шан (1600 – 1046 гг. до н. э.) с особым акцентом на выдающихся открытиях, сделанных на месте раскопок Чжайгоу (Zhaigou) в провинции Шань. Местонахождение Чжайгоу выделяется как самое масштабное и богатое на артефакты среди всех известных мест, связанных с династией Шан, и может похвастаться уникальностью, не имеющей себе равных на севере Китая, пишет CGTN.

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Благодаря раскопкам на этой территории археологи открыли широкие просторы земляных сооружений, крупномасштабных гробниц, небольших захоронений, гончарных печей и других руин, разбросанных на одиннадцати соседних холмах.

Изысканный медный орнамент с бирюзовой инкрустацией, найденный на раскопках Фото: CNSPhoto

Среди открытий девять коллекций высокопоставленных знатных захоронений, в том числе три группы крупных гробниц в форме китайского иероглифа "Цзя". Эта выдающаяся находка закрепляет за кладбищем статус величайшего кладбища времен поздней династии Шан на плато Цзиньшань.

Также здесь обнаружили остатки колесниц и останки лошадей времен поздней династии Шан, что является важным доказательством исследования происхождения колесниц в Китае и эволюции обычаев захоронения на них.

Здесь также найдены многочисленные нефритовые артефакты, костяные инструменты, посуда и кости оракулов. Эти находки свидетельствуют об экономическом и культурном прогрессе, достигнутом в регионе холмов во времена династии Шан, а также о влиянии, которое имело государство на эту территорию.

Кости оракулов найдены на этой территории Фото: CNSPhoto

Более того, открытие центрального поселения и больших гробниц пролило свет на археологический контекст, сопровождавший постоянные находки бронзовых артефактов в регионе лесных холмов на протяжении последних нескольких десятилетий.

Нынешние археологические исследования предварительно выявили высокоразвитую бронзовую цивилизацию на севере Шэньси во времена поздней династии Шан, превосходящей предыдущие представления.

Археология Шэньси периода династии Шан играет ключевую роль в углублении в политическую и географическую структуру местных стран. Кроме того, она помогает понять культурные обмены и взаимодействие между центральными равнинами и приграничными регионами в ту эпоху.

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