Ведьмин камень защищает от зла: ученые рассказали, откуда берутся странные амулеты и их историю

По легендам ведьмин камень прогоняет зло и нечисть, а также дарит своему владельцу нескончаемую удачу. Несмотря на свою мифичность, эти удивительные камни, украшенные природными отверстиями, веками привлекали исследователей рассказами о мистических силах.

Путешествуя по изрезанным берегам, окаймляющим морские пейзажи Соединенного Королевства, вы непременно встретите "Куриного бога". Эти неприметные маленькие камешки, в основном из кремня, имеют четкие отверстия, легко отличающие их от обычной гальки, разбросанной вдоль пляжа. Происхождение этих отверстий можно объяснить с научной точки зрения, но это лишь предисловие к богатству мифов, легенд и фольклора, окутывающих эти, на первый взгляд, неприметные камни, пишет IFLScience.

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"Куриные боги" известны под разными названиями: в английском языке их называют "гадкими камнями" или "ведьмовскими камнями", в то время как на валлийском они известны под названием "Glain Neidr". Немцы, с другой стороны, называют их "Hühnergötter".

Отверстия в этих камнях часто имеют такую идеальную округлость, что трудно представить, как они образовались в природе. Тем не менее преобладает объяснение, что их генезис связан с многовековой эрозией под воздействием непрерывного движения морской воды. Эта эрозия вытесняет окаменелые останки древних организмов, таких как кораллы, из окружающей более прочной породы, в результате чего образуются характерные отверстия.

Некоторые ведьмовские камни обязаны своим существованием двустворчатому моллюску, известному как поддок, или ангельское крыло. Эти существа, когда взрослеют, зарываются в камни, образуя крошечные пещеры, где они живут, фильтруя питательные вещества из окружающей воды. Поэтому часто можно встретить камушки, украшенные многочисленными отверстиями и щелями, образованными этими моллюсками.

Независимо от того, как они образовались, "Куриные боги" на протяжении веков очаровывают тех, кто на них наталкивается, порождая множество фольклора и поверий.

Фольклор, связанный с ведьмиными камнями, в основном вращается вокруг мистических свойств, связанных с их отверстиями. Одно из поверий утверждает, что, заглянув в отверстие амулета, можно увидеть ведьму, которая, кстати, может помочь с любыми болезнями или недугами, беспокоящими того, кто заглянул в него.

Другая легенда утверждает, что отверстие в камне пропускает только удачу, тогда как злобные энергии остаются в ловушке и не могут достичь своего носителя. Некоторые предполагают, что это поверье основывается на представлении о том, что проточная вода непроницаема для магии, а "Куриные боги", с их отверстиями, образованными движением воды, служат защитными щитами для тех, кто ими владеет.

Ассоциация с гадюкой, единственной ядовитой змеей, обитающей в Великобритании, также тянется сквозь анналы времени. Некоторые из наших древних предшественников верили, что эти отверстия были созданы языками змей или что сами камни были окаменевшими змеями, скрученными в круглые формы.

Эту концепцию можно проследить в трудах Плиния Старшего, который упоминал о так называемых "змеиных яйцах" и их огромной ценности в глазах друидов. Плиний писал: "Летом бесчисленные змеи искусственно сплетаются в узлы, образуя круги вокруг своих тел липкой слизью, вытекающей из их ртов, и пеной, которую они выделяют".

Тесная связь с друидизмом также прослеживается в валлийском фольклоре. Согласно работе Мари Тревельян "Фольклор и народные рассказы Уэльса" 1909 года, друиды верили, что камни были результатом грандиозной ежегодной битвы змей, которая разворачивалась каждую весну.

Считалось, что эти камни обладают целебными свойствами, если их держать в руках или натирать ими раны. Удобно, что благодаря своим отверстиям ведьминые камни можно было носить на цепочке, обеспечивая их доступность для любых лечебных нужд.

Конечно, мы не можем гарантировать, что ношение ведьминского камня принесет вам удачу или убережет от непреднамеренной встречи с гадюкой. Тем не менее, если вы испытываете склонность к экспериментам, предостережение будет уместным. Закон о защите побережья от 1949 года технически запрещает выносить гальку и камни с британских пляжей, и этот юридический аспект может удержать вас от побега с полным карманом камней.

Более того, многие адепты твердо верят, что счастливый "Куриный бог" найдет свой путь к вам, когда представится удобный случай. Следовательно, самым разумным вариантом действий может стать полный отказ от поисков.

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