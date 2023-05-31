Массовое переселение в океане. Нечто заставляет рыб покидать "дома" и сдвигаться к полюсам

Новое исследование свидетельствует о том, что большинство популяций рыб вынуждены покидать привычные места обитания в надежде на выживание.

Последние несколько десятилетий исследователи сосредоточены на изучении глобального потепления планеты и резких изменениях климата, с которыми человечество может столкнуться уже в ближайшие годы, пишет University of Glasgow.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, как климатические изменения отображаются на жизни жителей океана, а именно популяций рыб. Исследователи из Университета Глазго проанализировали обширность текущих мировых данных об изменениях морских рыб за последние годы. Результаты анализа свидетельствуют о том, что популяции рыб в океанах Земли вынуждены покидать свои привычные места обитания в ответ на повышение температуры моря.

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Ученые обнаружили, что в ответ на потепление океана многие популяции морских рыб смещаются к полюсам Земле или перемещаются в более глубокие воды — все это, по сути, является попытками сохранить хоть какую-то прохладу.

Дело в том, что для морских организмов, в том числе рыб, температура окружающей воды влияет на различные функции, в том числе:

обмен веществ;

рост;

размножение.

Более того, ученые отмечают, что морские виды, как правило, нуждаются в более узком температурном диапазоне, необходимом для жизни, что делает невозможным приспособление даже к небольшим изменениям температуры в воде. Исследователи заметили, что изменения морской жизни, вызванные глобальным потеплением, происходят в 7 раз быстрее, чем реакция животных на суше.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что лишь за последние 100 лет глобальное потепление оказало существенное воздействие на морские экосистемы. При этом некоторые участки океана попросту оказались "вымершими" — рыбы покинули эти территории. Известно, что в некоторых случаях морские виды могут адаптироваться к новым более теплым условиям, однако во многих случая изменение ареала обитания становится единственным способом выжить.

В данном исследовании ученые изучили данные 115 видов, охватывающие все основные океанические регионы, в общей сложности было изучено почти 600 реакций популяций морских рыб на повышение температуры моря. По словам ведущего автора исследования Кэролин Дамс, данное исследование стало первым столь обширным.

Ученые отмечают, что они обнаружили поразительную тенденцию: виды, живущие в районах, которые нагреваются быстрее, демонстрируют более быстрые сдвиги в своем географическом распределении.

Теперь исследователи полагают, что возможно темпы нагрева океана являются слишком высокими, чтобы рыбы могли к ним приспособиться, а потому они предпочитают покидать свои привычные места обитания. По словам старшего автора исследования, профессора Шона Киллена, в краткосрочной перспективе такое переселение позволит популяциям выжить, однако сложно понять, как это отразится на экосистеме океана в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дьявольски горячий океан странным образом влияет на рыб.