Эффект Чернобыля. Ученые обнаружили, что дьявольски горячий океан странным образом влияет на рыб

Исследователи обнаружили, что рекордное нагревание Мирового океана оказывает противоположный предполагаемому эффект.

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Десятилетиями ученые предупреждали, о том, что из-за глобального потепления и резких изменений климата нас ждет чрезвычайное потепление Мирового океана. Теперь исследователи фиксируют новые тепловые рекорды — исследователи отмечают, что океан уже побил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году, пишет Science Daily.

Ранее исследователи полагали, что нагрев океана повлияет на его обитателей — считалось, что большую часть популяций ждет вымирание и уменьшение в размерах. Однако результаты нового исследования ставят эту теорию под сомнение, и теперь исследователи настаивают, что прогнозы влияния на природные экосистемы необходимо перепроверить в крупномасштабных экспериментах.

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Исследователи из Шведского университета сельскохозяйственных наук использовали уникальную систему, чтобы проверить, как загрязнение теплой воды меняет уровень смертности, темпы роста и размер рыб в течение многих поколений. По словам ведущего автора исследования Макса Линдмарка, они с коллегами провели исследование в закрытой прибрежной бухте, куда поступает охлаждающая вода с атомной электростанции, что делает ее на 5-10°C теплее, чем окружающие воды.

В ходе исследования ученые сравнили рыб евразийского окуня из закрытого залива и из эталонного района на прилегающем архипелаге за период в 24 года. Ученые объединили данные об уловах с изменениями длины по возрасту, а затем проанализировали данные с помощью статистических моделей.

Ученые обнаружили, что самки окуней растут быстрее в теплых водах, однако исследователи обнаружили, что они делают это на протяжении всей жизни. Оказалось, что эти рыбы достигают размера на 7–11 % больше в прогреваемом районе в любом возрасте по сравнению с эталонным районом.

Теперь исследователи полагают, что загрязнение теплой водой увеличит скорость роста рыбы и ее смертность, однако это обернется тем, что популяция станет более молодой и более крупной. Авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные исследования и пересмотр глобальных последствий потепления океана, так как данное исследования показывает, что все будет происходить не совсем так, как мы предполагали ранее.

Ранее Фокус писал о том, что океан горячее, чем когда-либо за последние 100 000 лет: ученые рассказали, что будет дальше.