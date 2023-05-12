Ефект Чорнобиля. Вчені виявили, що диявольськи гарячий океан дивним чином впливає на риб

Дослідники виявили, що рекордне нагрівання Світового океану має протилежний передбачуваному ефект.

Related video

Десятиліттями вчені попереджали, що через глобальне потепління та різкі зміни клімату на нас чекає надзвичайне потепління Світового океану. Тепер дослідники фіксують нові теплові рекорди — дослідники зазначають, що океан вже побив попередній рекорд, встановлений у 2016 році, пише Science Daily.

Раніше дослідники вважали, що нагрівання океану вплине на його мешканців — вважалося, що більшість популяцій чекає вимирання і зменшення у розмірах. Однак результати нового дослідження ставлять цю теорію під сумнів, і тепер дослідники наполягають, що прогнози впливу на природні екосистеми необхідно перевіряти ще раз у великомасштабних експериментах.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зі Шведського університету сільськогосподарських наук використали унікальну систему, щоб перевірити, як забруднення теплої води змінює рівень смертності, темпи зростання та розмір риб протягом багатьох поколінь. За словами провідного автора дослідження Макса Ліндмарка, вони з колегами провели дослідження в закритій прибережній бухті, куди надходить охолоджувальна вода з атомної електростанції, що робить її на 5-10 °C теплішою, ніж навколишні води.

Під час дослідження вчені порівняли риб євразійського окуня із закритої затоки та з еталонного району на прилеглому архіпелазі за період у 24 роки. Вчені об'єднали дані про улови зі змінами довжини з віком, а потім проаналізували дані за допомогою статистичних моделей.

Вчені виявили, що самки окунів ростуть швидше у теплих водах, проте дослідники виявили, що вони роблять це протягом усього життя. Виявилося, що ці риби досягають розміру на 7–11 % більше у районі, що прогрівається, в будь-якому віці в порівнянні з еталонним районом.

Тепер дослідники вважають, що забруднення теплою водою збільшить швидкість зростання риби та її смертність, проте це обернеться тим, що популяція стане молодшою і більшою. Автори дослідження зазначають, що знадобляться додаткові дослідження та перегляд глобальних наслідків потепління океану, оскільки це дослідження показує, що все відбуватиметься не зовсім так, як ми передбачали раніше.

Раніше Фокус писав про те, що океан гарячіший, ніж будь-коли за останні 100 000 років : вчені розповіли, що буде далі.