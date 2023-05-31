Скорее студент, а не фараон: ученые воспроизвели лицо Тутанхамона впервые за 3300 лет (фото)

Используя методы цифрового моделирования и результаты предыдущих исследований, международная команда ученых реконструировала лица Тутанхамона.

Ученые из Бразилии, Австралии и Италии успешно реконструировали лицо Тутанхамона, знаменитого фараона, правившего более трех тысяч лет назад. Используя цифровую модель мумифицированного черепа, международная команда ученых тщательно воспроизвела его черты лица, пишет Daily Mail.

Реконструкция удивительно раскрывает образ царя, больше напоминающего "молодого студента", чем королевскую особу. Сисеро Мораис, опытный эксперт по графике из Бразилии и соавтор исследования, отметил, что Тутанхамон имеет нежное и юное лицо, похожее на юношу, а не на государственного деятеля, обремененного обязанностями. Этот аспект придает интриги вокруг исторической фигуры.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Тутанхамона, которого часто называют "царем-мальчиком", обнаружил в Долине царей в Египте британский археолог Говард Картер в 1922 году вместе с множеством великолепных сокровищ. Однако из-за ограниченного доступа к черепу фараона процесс создания новой модели лица составлял значительную проблему. К счастью, предварительные исследования задокументировали размеры черепа и предоставили опубликованные изображения, заложив основание для реконструкции.

Мораис описал этот процесс как детективную работу, в которой фрагменты информации тщательно собрали воедино, чтобы сформировать трехмерную модель черепа Фото: Cicero Moraes via Pen News

Мораис описал этот процесс как детективную работу, где фрагменты информации тщательно собрали воедино, чтобы сформировать трехмерную модель черепа. Используя данные о пропорциях и жизненно важных цефалометрических измерениях, команда адаптировала цифровой череп виртуального донора, чтобы он соответствовал черепу Тутанхамона.

Для воспроизведения сложных деталей, таких как губы, положение глазных яблок, высота ушей и размеры носа, использованы статистические исследования, основанные на КТ-сканированиях людей с разным происхождением Фото: Cicero Moraes via Pen News

Для воспроизведения сложных деталей, таких как губы, положение глазных яблок, высота ушей и размеры носа, использованы статистические исследования, основанные на КТ-сканированиях людей с разным происхождением. Затем на разные участки черепа нанесли маркеры, указывающие на толщину мягких тканей, руководствуясь данными, полученными от современных египтян.

Используя комбинацию техник, лицо постепенно реконструировалось с акцентом на объективность. Чтобы еще больше обнародовать объект, добавили субъективные элементы, такие как цвет глаз. Это не первая попытка реконструировать лицо молодого фараона.

Мораис выразил уверенность в способности команды точно воспроизвести внешность фараона в его жизни. Сравнивая свои проекции с точными измерениями живых людей, исследователи подчеркивают высокой уровень совместимости с реальным строением лица.

Тутанхамон, которого при жизни чтили как бога, умер в 1323 году до нашей эры. После смерти его преемником стал его советник Ай.

Исследование гробницы Тутанхамона стало знаковым событием для Картера, который в течение двух дней раскапывал заваленный щебнем проход, пока не нашел небольшое отверстие в каменной кладке Фото: Jean-Pierre Dalbera via Pen News

Исследование гробницы Тутанхамона стало знаковым событием для Картера, который в течение двух дней раскапывал заваленный щебнем проход, пока не нашел небольшое отверстие в каменной кладке. Держа свечу, Картер заглянул в камеру и ответил на нетерпеливый вопрос лорда Карнарвона: "Вы что-нибудь видите?" Решительный ответ Картера: "Да. Удивительные вещи", впоследствии вошедший в историю как резонанс.

В четырех комнатах гробницы открытия ждала удивительная коллекция из более 5 000 королевских сокровищ. В частности, среди сокровищ находился кинжал, изготовленный из метеорита, иллюстрировавший масштабность и роскошь захоронения фараона. Эти артефакты пролежали незыблемо более трех тысячелетий. Три гроба, вложенные друг в друга, содержали тело "царя-мальчика" Тутанхамона.

Ранее Фокус писал об истинной причине смерти лорда Карнарвона. Ученые выяснили, как сработало "проклятие Тутанхамона".

А также мы рассказывали о бездонной сокровищнице артефактов. Археологи совершили невероятное открытие в Саккаре.