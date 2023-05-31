Криптозоологи ищут в центре Конго 15-метровую змею: она "нападает на вертолеты"

По крайней мере так утверждал полковник бельгийских ВВС Реми Ван Лиерде, который едва ли не стал закуской для чудища.

Среди любителей криптозоологии, намеренно ищущих доказательства существования существ, неизвестных науке, ходит легенда о 15-метровой змее, которая якобы прячется в джунглях в самом центре Конго — Катанге, пишет IFLScience.

Начало данной истории положил Реми Ван Лиерде, полковник бельгийских ВВС, служивший во время Второй мировой войны. Свою историю он рассказал в 1980 году во время интервью британскому телешоу "Таинственный мир", которое вел известный писатель-фантаст Артур Кларк.

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По словам Ван Лиерде встреча с 15-метровой змеей произошла в 1959 году, когда он пролетал на вертолете над провинцией Катанга, на тот момент Конго был оккупирован Бельгией, а ныне является частью Демократической Республики Конго. Полковник был опытным пилотом, а потому утверждал, что способен чрезвычайно точно измерять размеры предметов, находящихся на земле.

Вн Лиерде, рассказывал, что змея, по-видимому, достигала рекордных 15-метров в длину, а ее голова достигала 60 сантиметров в ширину и 90 сантиметров в длину. При таких размерах, по мнению полковника, змея могла легко проглотить человека, даже не моргнув.

Нападение 15-метровой змеи на веротолет

Он рассказал, что вертолет летел на высоте около 9 метров от змеи внизу, затем военный заметил, как она "подняла" шею примерно на 3 метра и посмотрела на вертолет — Ви Лиерде уверен, что в этот момент гигантская змея готовилась напасть на него и сделала бы это, если бы смогла дотянуться. Кроме того, он рассказал, что четко рассмотрел голову гигантской змеи, которая, по его словам, выглядела как "очень большая лошадь" с огромной треугольной челюстью.

Любопытно, что полковник даже подтвердил свою историю изображением, которое он успел сделать во время полета. Однако проблема в том, что оно черно-белое и немного зернистое, а потому сложно разобрать, что там изображено.

Отметим, что Ван Лиерде является уважаемым ветераном, а потому его часто воспринимают как "надежный источник", у которого нет явных мотивов выдумывать подобную ложь. В то же время наука не может не ставить под сомнение рассказ Лиерде, так как самая крупная змея в этом районе — африканский каменный питон (Python sebae), а они обычно вырастают лишь до 3 метров. Впрочем, существуют достоверные сведения об отдельных особях, которые вырастали до 6 метров.

Ученые отмечают, что они и рады бы поверить в историю полковника, однако потребуются веские доказательства того, что в центре Конго скрывается 15-метровая змея.

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