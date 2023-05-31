Криптозоологи ищут в центре Конго 15-метровую змею: она "нападает на вертолеты"

По крайней мере так утверждал полковник бельгийских ВВС Реми Ван Лиерде, который едва ли не стал закуской для чудища.

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Среди любителей криптозоологии, намеренно ищущих доказательства существования существ, неизвестных науке, ходит легенда о 15-метровой змее, которая якобы прячется в джунглях в самом центре Конго — Катанге, пишет IFLScience.

Начало данной истории положил Реми Ван Лиерде, полковник бельгийских ВВС, служивший во время Второй мировой войны. Свою историю он рассказал в 1980 году во время интервью британскому телешоу "Таинственный мир", которое вел известный писатель-фантаст Артур Кларк.

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По словам Ван Лиерде встреча с 15-метровой змеей произошла в 1959 году, когда он пролетал на вертолете над провинцией Катанга, на тот момент Конго был оккупирован Бельгией, а ныне является частью Демократической Республики Конго. Полковник был опытным пилотом, а потому утверждал, что способен чрезвычайно точно измерять размеры предметов, находящихся на земле.

Вн Лиерде, рассказывал, что змея, по-видимому, достигала рекордных 15-метров в длину, а ее голова достигала 60 сантиметров в ширину и 90 сантиметров в длину. При таких размерах, по мнению полковника, змея могла легко проглотить человека, даже не моргнув.

Нападение 15-метровой змеи на веротолет

Он рассказал, что вертолет летел на высоте около 9 метров от змеи внизу, затем военный заметил, как она "подняла" шею примерно на 3 метра и посмотрела на вертолет — Ви Лиерде уверен, что в этот момент гигантская змея готовилась напасть на него и сделала бы это, если бы смогла дотянуться. Кроме того, он рассказал, что четко рассмотрел голову гигантской змеи, которая, по его словам, выглядела как "очень большая лошадь" с огромной треугольной челюстью.

Любопытно, что полковник даже подтвердил свою историю изображением, которое он успел сделать во время полета. Однако проблема в том, что оно черно-белое и немного зернистое, а потому сложно разобрать, что там изображено.

Отметим, что Ван Лиерде является уважаемым ветераном, а потому его часто воспринимают как "надежный источник", у которого нет явных мотивов выдумывать подобную ложь. В то же время наука не может не ставить под сомнение рассказ Лиерде, так как самая крупная змея в этом районе — африканский каменный питон (Python sebae), а они обычно вырастают лишь до 3 метров. Впрочем, существуют достоверные сведения об отдельных особях, которые вырастали до 6 метров.

Ученые отмечают, что они и рады бы поверить в историю полковника, однако потребуются веские доказательства того, что в центре Конго скрывается 15-метровая змея.

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