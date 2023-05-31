Криптозоологи шукають у центрі Конго 15-метрову змію: вона "нападає на гелікоптери"

Принаймні так стверджував полковник бельгійських ВПС Ремі Ван Лієрде, котрий мало не став закускою для чудовиська.

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Серед любителів криптозоології, які навмисно шукають докази існування істот, невідомих науці, ходить легенда про 15-метрову змію, яка нібито ховається в джунглях у самому центрі Конго — Катаньї, пише IFLScience.

Початок цієї історії поклав Ремі Ван Лієрде, полковник бельгійських ВПС, який служив під час Другої світової війни. Свою історію він розповів у 1980 році під час інтерв'ю британському телешоу "Таємничий світ", яке вів відомий письменник-фантаст Артур Кларк.

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За словами Ван Лієрде, зустріч з 15-метровою змією відбулася в 1959 році, коли він пролітав гелікоптером над провінцією Катанга, на той момент Конго був окупований Бельгією, а нині є частиною Демократичної Республіки Конго. Полковник був досвідченим пілотом, тому стверджував, що здатний надзвичайно точно вимірювати розміри предметів, що знаходяться на землі.

Ван Лієрде, розповідав, що змія, мабуть, досягала рекордних 15-метрів у довжину, а її голова сягала 60 сантиметрів у ширину і 90 сантиметрів у довжину. За таких розмірів, на думку полковника, змія могла легко проковтнути людину, навіть не кліпнувши очима.

Напад 15-метрової змії на вертоліт

Він розповів, що гелікоптер летів на висоті близько 9 метрів від змії внизу, потім військовий помітив, як вона "підняла" шию приблизно на 3 метри й подивилася на вертоліт — Ван Лієрде впевнений, що в цей момент змія готувалася напасти на нього, і це б сталося, якби вона змогла дотягнутися. Крім того, він розповів, що чітко розглянув голову гігантської змії, яка, за його словами, виглядала як "дуже велика, як кінь" з величезною трикутною щелепою.

Цікаво, що полковник навіть підтвердив свою історію зображенням, яке встиг зробити під час польоту. Однак проблема у тому, що воно чорно-біле та трохи зернисте, а тому складно розібрати, що там зображено.

Зазначимо, що Ван Лієрде є шановним ветераном, а тому його часто сприймають як "надійне джерело", яке не має явних мотивів вигадувати подібну брехню. Водночас наука не може не ставити під сумнів оповідання Ван Лієрді, оскільки найбільша змія у цьому районі — африканський кам'яний пітон (Python sebae), вони зазвичай виростають лише до 3 метрів. Втім, існують правдиві відомості про окремі особини, які зростали до 6 метрів.

Вчені зазначають, що вони й раді б повірити в історію полковника, проте потрібні вагомі докази того, що у центрі Конго ховається 15-метрова змія.

Раніше Фокус писав про те, що на вершині вулканічного острова знайдено каміння, якого там не повинно бути.