За шаг до Апокалипсиса. Люди превысили 7 из 8 "безопасных пределов" для жизни на Земле

Исследователи предупреждают, что человечество пересекло почти все границы, которые делали нашу планету безопасной и справедливой.

В новом исследовании международная группа из четырех десятков ученых сосредоточилась на количественной оценке пределов систем жизнеобеспечения планеты. Результаты оказались удручающими — человечество перешло почти все допустимые границы системы Земли (ESB), которые делали жизнь на планете безопасной, пишет Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что социальные и экономические системы, основанные на неустойчивой добыче и потреблении ресурсов, приводят к быстрым изменениям, которые подрывают эти системы, тем самым подталкивая Землю к неминуемой дестабилизации.

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В ходе исследования ученые проанализировали климат, биоразнообразие планеты, пресную воду, различные загрязнения почвы, воды и воздуха. Далее команда определила безопасные и справедливые пределы, которые регулируют состояние планеты, защищают другие виды, уменьшают значительный ущерб людям и поддерживают инклюзивное человеческое развитие.

Результаты свидетельствуют о том, что максимальный допустимый предел не был нарушен лишь в одной категории — аэрозольных загрязнителях. Ученые отмечают, что сегодня изменения климата превысили свой справедливый предел в 1°C, однако безопасная черта в 1,5°C выше средней глобальной температуры в доиндустриальный период все еще остается нетронутой.

По словам ведущего автора исследования, профессора Йохана Рокстрема из Потсдамского института исследований воздействия на климат, результаты, полученные командой, оказались весьма тревожными, так как значительные "социальные последствия" ощущаются уже сейчас. Исследователь также отметил, что в 5 проанализированных доменах уже нарушено несколько границ в глобальном и локальном масштабе.

Простыми словами, если своевременной трансформации не произойдет, наиболее вероятным сценарием будут переломные моменты и широкомасштабные воздействия на благосостояние людей. Исследователи отмечают, что человечеству чрезвычайно важно не допустить такого развития событий, если мы в действительности хотим безопасного будущего для себя и следующих поколений.

В 2015 году государства-члены ООН договорились объединиться для ограничения повышения глобальной температуры в пределах 1,5°C и защиты биоразнообразия на 30% суши, морей и пресноводных территорий. Теперь исследователи пришли к выводу, что мы чрезвычайно далеки от этих целей — фактически человечество даже не на пути к этим целям.

Исследователи Земной комиссии считают, что мы не сможем приблизиться к достижению этих целей, если не пройдет глобальная трансформация. Более того, эти преобразования должны носить системный характер и касаться экономических, технологических и политических факторов деградации Земли.

По словам соавтора исследования, профессора Джойета Гупта из Амстердамского университета, ключом к выживанию и недопущению пересечения всех допустимых границ является — справедливость. По крайней мере, команда пришла именно к такому выводу и теперь исследователи отмечают, "это не политический выбор, а нечто, необходимое для достижения планетарной стабильности". Именно об этом свидетельствуют ряд экологических оценок.

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