Как тело монахини Вильгельмины сохранилось спустя 4 года после смерти: чудо здесь ни при чем

Исследователь, изучающий разложение тел, заявил, что это вовсе не божественное вмешательство — дело в чем-то другом.

Тысячи людей стекаются в церковь в маленьком городке Гауэр, штат Миссури, чтобы посмотреть и прикоснуться к телу сестры Вильгельмины Ланкастер, утверждая, что отсутствие разложения после 4 лет захоронения является признаком "божественного вмешательства" и "святости". Загадочности этой истории также добавляет и тот факт, что тело монахини не было забальзамировано перед захоронением, пишет Daily Mail.

Пролить свет на эти загадочные события вызвалась судебно-медицинский антрополог, изучивший более сотни разлагающихся тел, доктор Ребекка Джордж. По словам ученой, на самом деле, очень часто тела в действительности выглядят, как тело монахини, спустя всего несколько лет после захоронения, и в этом нет "божественного вмешательства".

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По словам Джордж, недостаток влаги и кислорода в гробу в сочетании с глинистой почвой, поддерживающей низкую температуру, привел бы к мумификации тела, а не его разложению и разрушению. Профессор Университета Западной Каролины также отметила, что когда тело кладут в гроб с одеждой, как это и было в случае с монахиней, мы перекрываем много кислорода.

Также известно, что монахиня Вильгельмина была захоронена в глинистой почве, которая способна поддерживать низкую температуру. Это не может полностью остановить разложение человеческого тела, однако существенно замедляет его — то, что и произошло в случае монахини.

Тело монахини эксгумировали спустя четыре года

Джордж также отмечает, что когда человек умирает, бактерии и грибки, живущие на коже и кишечнике, начинают разрушать ткани. Однако этот процесс можно замедлить до минимума недостатком влаги, кислорода и низкой температуры — то есть, всего того, что необходимо для стимуляции дыхания и реакции по разрушению мертвых клеток в организме.

Антрополог отмечает, что процесс разложения будет минимальным пока такие условия будут сохраняться. Однако всего одной трещины в гробу будет достаточно, чтобы влага и кислород вернулись обратно, а процесс разложения ускорился.

По словам Джордж, состояние тела монахини из Миссури в данный момент можно сравнить с "ранней стадией мумификации". Исследовательница отмечает, что подобный процесс является весьма распространенным, особенно в условиях, которые наблюдаются в данном случае.

Отметим, что тела проходят пять стадий разложения. После начального обесцвечивания и трупного окоченения на второй стадии тело раздувается. Это происходит из-за того, что бактерии начинают разрушать внутренние ткани, вызывая накопление газов. Однако при низкой влажности и температуре, а также недостатке кислорода второй этап будет замедлен, так как бактериям придется сражаться за рост.

Монахиня Вильгемина умерла в 2019 году Фото: Benedictines of Mary, Queen of Apostles

Тело сестры Вильгельмины было эксгумировано спустя четыре года после захоронения бенедиктинцами Марии, Королевы Апостолов, в Гауэре, штат Миссури, чтобы освободить место для строительных работ. Предполагалось, что во время эксгумации будут обнаружены только кости, так как тело 95-летней монахини не было забальзамировано и было погребено в деревянном гробу.

Однако все обернулось совсем иначе, эксгумировав останки, обнаружили, что тело монахини почти не повреждено. Эта новость разлетелась сначала среди других монахинь, а затем и по всему Интернету, что привело к тысячам посетителей в церкви, которые стремились прикоснуться к "святыне".

Католики верят, что если тело не разлагается после смерти, то человек "нетленен", когда происходит божественное вмешательство, чтобы остановить нормальный процесс разложения. Именно поэтому монахини планируют поместить тело Вильгельмины в стеклянный алтарь, чтобы все желающие могли ее увидеть. Более того, предполагается, что все желающие также смогут взять землю с могилы монахини, но в данный момент это ограничено количеством одной чайной ложки.

Она родилась в Сент-Луисе, штат Миссури, в апреле 1924 года и была второй из пяти детей Оскара и Эллы Ланкастер. Она присоединилась к Облатным сестрам Провидения в 1941 году, а три года спустя была принята в монахини и получила имя "Вильгельмина". Она работала школьным учителем и архивариусом, а также помогала в Центре музыки и общей культуры Маунт-Провиденс в течение 50 лет работы с сестрами Облейт. Монахина Вильгемина умерла 29 мая 2019 года и была захоронена на территории монастыря.

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